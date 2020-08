"Matrix" to alegoria transseksualizmu? Siostry Wachowski potwierdzają

Nie ma chyba bardziej znaczącego filmu z przełomu XX i XXI wieku niż "Matrix". Ta produkcja na stałe zmieniła postrzeganie kina akcji i wpisała się do panteonu popkultury. Film został niejednokrotnie poddany analizom przez medioznawców, którzy dopatrywali się w nim wielu ukrytych znaczeń i odniesień do najróżniejszych dziedzin działalności człowieka. Nie zauważyli jednak istotnej interpretacji, która od początku była w zamyśle twórczyń "Matriksa".

Świat się zmienia i chociaż wiele osób nie jest tego zaakceptować, takie są fakty. To, co było normą dwadzieścia lat temu przestaje w końcu obowiązywać i taka jest kolej rzeczy.

Lilly Wachowski stwierdziła, że nadszedł najwyższy czas, żeby zdradzić jeden z pomysłów stojących za stworzeniem "Matriksa". W rozmowie z Netflix Film Club wyznała, że wraz z siostrą Laną, stworzyła film jako alegorię transseksualizmu.

Wachowski uważa, że w 1999 roku, kiedy debiutował "Matrix", świat nie był gotowy na poznanie oryginalnej intencji twórczyń. Teraz jednak nadeszła pora, by fani filmu dowiedzieli się, że historia o Neo w rzeczywistości była opowieścią LGBT.

Myślę, że w przypadku każdego rodzaju sztuki, którą publikujesz we wszechświecie, zachodzi proces odpuszczania, ponieważ wchodzi ona w publiczny dialog. Lubię to. Podoba mi się, że istnieje proces ewolucji, w którym my, jako istoty ludzkie, angażujemy się w sztukę w sposób nieliniowy. W dzisiejszych czasach możemy porozmawiać o czymś w nowy sposób i podstawić dane dzieło w nowym świetle. "