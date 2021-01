Matt Damon ponownie w MCU? Ma wystąpić w filmie "Thor: Love and Thunder"

Taika Waititi gromadzi w "Thor: Love and Thunder" plejadę filmowych gwiazd. Z lokalizacji, w której odbywają się zdjęcia do najnowszego filmu o przygodach Asgardczyka, nadeszły wieści, że do imponującej obsady dołączył też Matt Damon.

Matt Damon wystąpi w "Thor: Love and Thunder"?

Jak podają australijskie media, Matt Damon w połowie stycznia 2021 wylądował z rodziną w Sydney, by (po odbyciu przymusowej kwarantanny) rozpocząć prace na planie nowego filmu Taiki Waitiego o Thorze. Doniesienia te potwierdził sam premier Australii Scott Morrison:

Hollywoodzka supergwiazda Matt Damon dołącza do naszego rodzimego talentu, aby nakręcić tak ważny film w NSW, tworząc tysiące miejsc pracy dla mieszkańców.

Rodzimy talent z wypowiedzi premiera to najprawdopodobniej Chris Hemsworth, odtwórca roli Thora od 10 lat, który jako pierwszy z superbohaterów MCU otrzymał swój czwarty solowy film. Nie wiadomo jednak, jak wielką rolę odegra w nim słynny Australijczyk, gdyż tym razem młot boga piorunów będzie dzierżyła jego ukochana Jane Foster, w którą ponownie wcieli się Natalie Portman.

Aktorka przebywa w Australii już od kilku miesięcy, gdzie wytrwale trenuje do roli superheroiny. Chris Pratt, Dave Bautista i Tessa Thompson, którzy powrócą w swoich rolach z MCU, również dotarli już na miejsce zdjęć do "Thora 4", gdzie odbywają teraz kwarantannę w rządowym hotelu.

"Thor: Love and Thunder" - kogo zagra Matt Damon?

Informacje o udziale Matta Damona w "Thor: Love and Thunder" nie zostały jeszcze potwierdzone przez Marvel Studios. Nie wiadomo też, w kogo miałby się wcielić. Aktor zapowiedział jednak, że spędzi w Australii kolejne kilka miesięcy, co pozwala spekulować, że tym razem jego rola będzie większa niż cameo w "Thorze: Ragnaroku" w 2017 roku.

"Thor: Love and Thunder" - kiedy premiera?

Prócz wymienionych wcześniej członków obsady, w nadchodzącym filmie Taiki Waititiego zobaczymy także Christiana Bale'a, który wcieli się w złowrogiego Gorra. Pojawiły się też plotki, że w "Thor: Love and Thunder" powróci Idris Elba jako Heimdall, nie zostały jednak potwierdzone.

Wyczekiwana premiera "Thora 4" przez długi czas zapowiadana była na 11 lutego 2022. Niestety, w grudniu 2020 ogłoszono, że przyjdzie nam poczekać na nią nieco dłużej. "Thor: Love and Thunder" trafi do kin 6 maja 2022.