Matthew McConaughey wydał autobiografię. Opisał w niej śmierć ojca... podczas seksu

Gwiazdy i celebryci w ostatnich czasach piszą książki częściej niż zawodowi pisarze, dlatego nie jest niczym zaskakującym, że kolejny aktor dołączył do grona autorów. Zaskakujące są natomiast informacje, jakie Matthew McConaughey zawarł w swojej autobiografii "Greenlights" na temat własnych rodziców.

Jak wynika z fragmentów biografii gwiazdora "Dżentelmenów" i "Detektywa", udostępnionych przez magazyn People, McConaughey wychowywał się w dość dysfunkcyjnej rodzinie, w której rodzice "czasem posuwali się do przemocy", co było "ich sposobem komunikacji". Wspomina również, że mama rozwodziła się z ojcem dwa razy i trzy razy za niego wychodziła. Aktor jest owocem trzeciego ślubu rodziców.

McConaughey podkreśla jednocześnie, że choć jego rodzice byli uwikłani w burzliwy związek, bardzo się kochali. Ojciec aktora zmarł podczas orgazmu w 1992 roku, uprawiając seks z jego matką. Jak czytamy:

"

Zadzwoniła moja mama: Twój tata nie żyje. Nogi się pode mną ugięły. Nie mogłem w to uwierzyć. To był mój tata. Nikt i nic nie mogło go zabić. Poza mamą. Zawsze powtarzał mi i moim braciom: Chłopcy, kiedy odejdę, to w trakcie kochania się z Waszą mamą. I to się właśnie stało. Miał zawarł serca podczas orgazmu. "