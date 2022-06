"Max Max: Furiosa" - zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu nowego filmu z Hemsworthem i Taylor-Joy

Po zaledwie kilku dniach od ogłoszenia, że ruszyły zdjęcia do filmu "Mad Max: Furiosa", w sieci pojawiły się pierwsze materiały z planu produkcji. Jak nietrudno się domyślić, na nich widzimy motory, zmodyfikowane samochody, a także wielką industrialną bramę, która wygląda całkiem diabelsko.

Chris Hemsworth i Anya Taylor-Joy w Mad Maxie. Ruszyły zdjęcia do "Furiosy"

Oprócz tego nie widzimy zbyt dużo, ale po "Fury Road" spodziewamy się, że twórcy przygotowali mnóstwo spektakularnych niespodzianek. Zdjęcia zobaczycie poniżej:

Na temat nowego filmu pełnometrażowego od George'a Millera nie wiemy na razie zbyt dużo - całość ma być prequelem opowiadającym o młodości Furiosy, którą poznaliśmy we wspomnianym "Fury Road". Reżyser zdradził jednak trochę szczegółów podczas rozmowy z portalem Deadline:

Opowiem wam więcej, jak skończymy ten film, ale na razie jest cudownie. Mogę jedynie powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany, bo chociaż to świat znany z "Fury Road", to ma mnóstwo różnic, o których sporo dyskutowaliśmy. Największą różnicą jest czas akcji - "Fury Road" pokazało nam zaledwie 3 dni i 2 noce z tego świata, ten nam pokaże koło 15 lat, więc w pewien sposób jest to saga.