Naga Maya Hawke szokuje widzów orgią w środku lasu. Zobaczcie jej nowy teledysk [WIDEO]

Córka Umy Thurman i Ethana Hawke’a zdobyła popularność za sprawą występów w produkcjach typu "Pewnego razu... w Hollywood" oraz dwóch sezonach "Stranger Things". Podobnie jak inni aktorzy z serialu Netflixa (m.in. Finn Wolfhard i Joe Keery), Hawke również rozwija karierę muzyczną. 24-latka zaprezentowała niedawno swój najnowszy singiel "Thérèse", któremu towarzyszy odważny teledysk.

W nim widzimy bowiem nagą Mayą Hawke przechadzającą się po lesie w towarzystwie innych nagich osób. Oprócz tego na ekranie widzimy orgię z udziałem tych osób, a całą sytuację kończy policja, która zakuwa nudystów w kajdanki i prowadzi ich do radiowozów.

Wideo zobaczycie poniżej:

Aktorka skomentowała utwór w oświadczeniu prasowym:

Mam nadzieję, że odbiorcy polubią ten utwór, znienawidzą go, cokolwiek. Liczę na to, iż dzięki niemu poczują coś innego niż wstyd, nienawiść do siebie i samotność. Myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni takimi uczuciami.