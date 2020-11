Mel Gibson potwierdził, że powstanie "Zabójcza broń 5". Powróci w niej też Danny Glover

Pierwsze plotki o powstaniu "Zabójczej broni 5" pojawiły się jeszcze w styczniu 2020 roku. Przez wiadomą sytuację na świecie, te zostały szybko przygaszone, ale niedawno Mel Gibson pojawił się w programie śniadaniowym GMA, kiedy wprost zapytano go o te doniesienia. Legendarny aktor i reżyser wyjaśnił, że doniesienia są jak najbardziej prawdziwe.

Powstaje Zabójcza broń 5

Gibson potwierdził, że powróci w filmie, a Richard Donner już od dawna pracuje nad 5. odsłoną popularnej serii filmów policyjnych:

Tak! Absolutnie. A człowiek, który za tym wszystkim stoi, który pokazał te filmy na dużym ekranie, dosłownie w tym momencie pracuje nad nową odsłoną. Richard Donner, on jest legendą. Mel Gibson

Niestety, na razie nie poznaliśmy żadnych konkretnych szczegółów dotyczących fabuły "Zabójczej broni 5". Możemy się spodziewać, że panowie jako weterani policji będą szykowali się na swoje ostatnie rodeo. Fabuła oryginału opowiadała o przygodach detektywów Rogera Murtaugha (Danny Glover) oraz Martina Riggsa (Mel Gibson). Panowie na przestrzeni lat (i 4 odsłon ich przygód) stali się najlepszymi przyjaciółmi, a ich relacja sprawia, że obydwaj nie tylko stają się lepszymi policjantami, ale też ludźmi.

Seria zadebiutowała w 1987 roku, a ostatnia do tej pory "Zabójcza broń 4" pojawiła się w kinach w 1998 roku (w niej zadebiutował m.in. Jet Li). Wszystkie filmy wyreżyserował Richard Donner, więc kiedy on odszedł z franczyzy, dokładnie to samo zrobili Gibson oraz Glover. Teraz, gdy powrócił reżyser, również gwiazdorzy szykują się do powrotu. Data premiery "Zabójczej broni 5" jest na razie tajemnicą.