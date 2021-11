Mel Gibson wyreżyseruje "Zabójczą broń 5"? Twórca jest w trakcie negocjacji

Mel Gibson wyreżyseruje nową Zabójczą broń?

Po zagraniu głównej roli w czterech pierwszych filmach z serii, Mel Gibson może mieć na uwadze krzesełko reżysera. Jak podaje serwis Deadline, aktor w trakcie niedawnych zobowiązań medialnych w Londynie wyjawił dziennikarzom, że zamierza wyreżyserować "Zabójczą broń 5".

Według serwisu, informację potwierdzili jego bliscy współpracownicy - aktor ma być w trakcie negocjacji dotyczących roli głównej i reżyserii.

To by oznaczało, że Gibson zastąpi w tej roli Richarda Donnera. Legendarny reżyser zmarł w lipcu 2021 roku. Od lat pracował z Gibsonem nad potencjalną kontynuacją serii i aktor poczuł, że to od niego zależy teraz, by kontynuować serię i przy okazji uczcić pamięć swojego dobrego przyjaciela (który przy okazji wyreżyserował wszystkie 4 poprzednie filmy z serii).

Z wieści Deadline wynika, że film "Zabójcza broń 5" miałby zadebiutować na HBO Max - serwis chce bowiem wprowadzać jak najwięcej oryginalnych produkcji.

Na razie trudno jest nawet szacować, kiedy film mógłby zostać zrealizowany - Deadline podaje, że Mel Gibson ma pojawić się w jednej z głównych ról w spin-offie "Johna Wicka" pod tytułem "The Continental". Serial opowie o działaniu jednego z ikonicznych hoteli dla płatnych zabójców znanych z serii.