Zazwyczaj Disney kojarzy się z uroczymi księżniczkami i puszystymi zwierzątkami, które akompaniują im podczas wykonywania musicalowych, uroczych piosenek o miłości. Nawet jeśli tak wielokrotnie było, to jeden z najnowszych filmów wytwórni z logo Myszki Miki zostanie wzbogacony przez nieco cięższe brzmienie, które zapewni legendarny zespół Metallica.

Disney to nie tylko animacje wychowujące pokolenia. To również filmy aktorskie. Jednym z nich jest produkcja inspirowana atrakcjami z parku rozrywki o nazwie Jungle Cruise. W filmowej wersji "Wyprawy do dżungli" zobaczymy przygody kapitana łodzi (Dwayne Johnson) i odważnej badaczki dzikiej przyrody (Emily Blunt), którzy wyruszają na tytułową ekspedycję przez amazońską dżunglę, by odnaleźć drzewo życia.

Jak podaje Collider, za muzykę w filmie odpowiadać będzie między innymi Lars Ulrich - perkusista Metalliki. Muzyk rozpoczął współpracę z kompozytorem Jamesem Newtonem Howardem nad nową orkiestrową wersją utworu "Nothing Else Matters". Ta piosenka ma być kluczowym elementem nie tylko ścieżki dźwiękowej nadchodzącej produkcji, ale również fabuły "Wyprawy do dżungli".

Ulrich wyjaśnił jak doszło do wspólpracy z Disneyem.

Tak naprawdę wszystko zaczyna się od [prezesa produkcji Disneya - przyp red.] Seana Bailey'a, który przez całe życie jest fanem rocka i jest po prostu jednym z największych, najbardziej przyjaznych, hojnych, ciepłych i miłych ludzi, jakich można spotkać w biznesie muzycznym. Myślę, że zawsze był fanem Metalliki i cieszę się, że się poznaliśmy. Moja żona i ja jesteśmy wielkimi fanami Disneya, więc między nami jest wielka przyjaźń, a on [Bailey] zawsze szukał odpowiedniego sposobu na wprowadzenie Metalliki do jakiejś produkcji. To był odpowiedni tytuł, o czym świadczy decyzja Seana oraz kawałkiem, który przygotował James Newton Howard. "

Howard to muzyk ośmiokrotnie nominowany do Oscara. Jego muzyka została wykorzystana w takich filmach jak "Ścigany", "Michael Clayton", czy "The Village". Ulrich opowiedział również o procesie twórczym podczas pracy nad nową aranżacją hitu Metalliki.

"

James Newton Howard - człowiek, mit, absolutna legenda! Biorąc pod uwagę to, czego dokonał, to absolutny zaszczyt pracować z nim. Jesteśmy podekscytowani, że świat usłyszy efekt naszej pracy. To bardzo ciekawa aranżacja, ponieważ, nie chcę zdradzić zbyt wiele, ale jest to bardzo niezwykła aranżacja, ponieważ jest to swego rodzaju jego wersja "Nothing Else Matters". Napisaliśmy tę piosenkę, ale on wziął ją i przerobił tak, aby pasowała do czegoś konkretnego w filmie - i oczywiście nie zamierzam zdradzać żadnej z tych rzeczy - ale wtedy tak jakby przejęliśmy tę jego wersję. Myślę, że to wszystko, co należy powiedzieć w tej kwestii.

Miałem okazję poznać Jamesa, zanim zaczęliśmy współpracę. Jest tak hojnym, pracowitym człowiekiem. A reżyser, Jaume Collet-Serra, to hiszpański dżentelmen, który zrobił kilka niesamowitych filmów i Metallica również była częścią jego drogi twórczej. Tak więc ta współpraca była bardzo naturalna i jak wiecie, i wszyscy w Collider wiedzą, film jest medium, w tkórym współpraca jest kluczową rzeczą. Jak na człowieka z zespołu muzycznego przystało, jedną z wielu rzeczy, które kocham w procesie twórczym pracy nad filmem, jest element współpracy. Kiedy więc spojrzymy na nasze skojarzenia z tym tytułem, pierwszym słowem, które przychodzi mi na myśl jest "współpraca", pomiędzy wizją Seana a wizją Jamesa Newtona Howarda i wizją Jaume'a. Oczywiście, The Rock był bardzo wspierający. Dwayne był bardzo pomocny i naprawdę fajnie być częścią tego filmu. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy go zobaczą. "