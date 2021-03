Michael B. Jordan błyszczy jako mściwy żołnierz w zwiastunie "Without Remorse" [WIDEO]

"Without Remorse" to nowy film Amazon Prime Video na podstawie powieści Toma Clancy'ego o tym samym tytule. Główną rolę zagra w nim Michael B. Jordan, który błyszczy w zwiastunie jako mściwy żołnierz Navy SEALs.

Without Remorse - Michael B. Jordan gra mściwego żołnierza w filmie Amazona

Michael B. Jordan będzie "bardziej niebezpieczny i bardziej efektywny, niż ktokolwiek inny z Navy SEALs" w nowym filmie Amazon Prime Video "Without Remorse". Platforma udostępniła pierwszy oficjalny zwiastun produkcji, który wygląda jak typowy brutalny obraz o zemście z "kozackim aktorem" w roli głównej. Miejmy tylko nadzieję, że poziomem będzie mu bliżej do "Johna Wicka", niż do "Uprowadzonej 3".

Wyreżyserowany przez Stefano Solimę film ma bazować na powieści Toma Clancy'ego o tym samym tytule. Jordan wciela się w operatora Navy SEAL Johna Kelly'ego (znanego również jako John Clark). Kiedy grupa rosyjskich żołnierzy morduje jego rodzinę w ramach odwetu za udział Kelly'ego w tajnej misji, ten nie cofnie się przed niczym, by ich odnaleźć ("Zabrali mi wszystko. Muszę to naprawić").

W trakcie swojego śledztwa odkrywa międzynarodowy spisek, który może spowodować wojnę totalną między USA a Rosją. Poniżej zobaczycie krwawy i brutalny zwiastun "Without Remorse":

Oglądaj

Akcja "Without Remorse" została osadzona w uniwersum Jacka Ryana (serial Amazon Prime Video z Johnem Krasinskim w roli głównej). W filmie pojawią się również Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce oraz Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lassance, Cam Gigandet i Luke Mitchell.

Scenarzystami filmu są Taylor Sheridan i Will Staples. Początkowo "Without Remorse" miało się pojawić w kinach 18 września 2020 roku, ale Paramount postanowiło sprzedać prawa do filmu Amazonowi, dzięki czemu produkcja zadebiutuje na Prime Video już 30 kwietnia 2021 roku.