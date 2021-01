Michael B. Jordan powróci w "Black Panther 2"? Aktor jest gotowy ponownie zagrać Killmongera

Film "Black Panther 2" jest wielką niewiadomą. Nie tylko dlatego, że to nadchodzący film Marvela i studio chce utrzymać szczegóły na jego temat w tajemnicy. Główną przyczyną jest niespodziewana śmierć Chadwicka Bosemana, który wcielał się w tytułowego bohatera. Czy marzenia fanów się spełnią i do serii powróci Erik Killmonger grany przez Michaela B. Jordana?

"Black Panther 2" - Michael B. Jordan ponownie jako Killmonger?

Kiedy świat obiegła smutna informacja o śmierci Chadwicka Bosemana, fani byli zdruzgotani. Od razu pojawiły się pytania o przyszłość serii.

Zdaniem niektórych widzów MCU idealnym następcą T'Challi byłby Killmonger. Problem w tym, że złoczyńca został uśmiercony w finałowej walce o królestwo Wakandy. Wygląda jednak na to, że Michaelowi B. Jordanowi śmierć jego postaci zupełnie nie przeszkadza. Zdradził, że jeśli zostałby poproszony o powrót do uniwersum Marvela, uczyniłby to z przyjemnością. Aktor rozmawiał niedawno na ten temat z magazynem People.

To coś bardzo, bardzo bliskiego i drogiego mojemu sercu z wielu oczywistych powodów. Miałem naprawdę ciężki rok, bo straciłem kogoś bliskiego. A to, co ta strata oznacza dla całej serii, jest druzgocące. Ale przebywanie w tym świecie z postacią, którą uwielbiałem grać, i praca z Ryanem Cooglerem [scenarzystą i reżyserem filmu - przyp. red.] i wszystkie te dobre rzeczy, to jak przebywanie z rodziną. Stworzyliśmy na tym planie rodzinę. Zatem możliwość ponownego znalezienia się w tym świecie jest czymś, co, jak sądzę, zawsze będzie w jakimś stopniu w sferze moich możliwości.

Czy Killmonger powróci do życia? W końcu odpowiedniki filmowych postaci z tytułów wydawnictwa Marvel Comics wielokrotnie oszukiwały śmierć. Na razie trudno powiedzieć. Chociaż w jednym z ostatnich wywiadów Angela Bassett grająca Ramondę powiedziała, że Chadwick Boseman jest nie do zastąpienia, najbardziej prawdopodobną następczynią Chadiwcka Bosemana jest Letitia Wright, która wciela się w Shuri - młodszą siostrę T'Challi.

"Black Panther 2" - kiedy premiera?

Obecnie wszelkie szczegóły fabularne sequela kasowego filmu pozostają tajemnicą. Ryan Coogler zaczął już jednak pracę nad filmem i potwierdził, że nie planuje przywracać Chadwicka Bosemana za pomocą technologii CGI. Fani muszą więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać, na konkrety dotyczące "Black Panthera 2". Film ma trafić do kin 8 lipca 2022 roku.