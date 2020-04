Michael Douglas - 10 najlepszych ról legendarnego aktora

Michael Douglas to laureat Oscara, Złotego Globu, Emmy, a także innych prestiżowych nagród przyznawanych przez akademie filmowe na całym świecie. Aktor zagrał w ponad 50 filmach pełnometrażowych, a prace w branży filmowej ma we krwi - w końcu jego ojciec to Kirk Douglas, jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów XX wieku. Za młodu Douglas pomagał na planach zdjęciowych filmów, w których występował jego ojciec.

Michael Douglas - oto 10 najlepszych ról aktora

Potem przyszedł jednak czas na stanięcie przed kamerą, co okazało się dla młodszego z Douglasów świetną decyzją. Aktor może się pochwalić jedną z najlepszych karier w historii kinematografii, której pozazdrościć może mu niemalże każdy. Oto (naszym zdaniem) jego 10 najlepszych ról (kolejność jest przypadkowa.

1. Gra (1997)

Nicholas Van Orton (Michael Douglas) kończy 48 lat. Nie przejmowałby się nią, gdyby nie pewna zbieżność - jego ojciec popełnił samobójstwo, gdy miał właśnie 48 lat. Dostaje jednak prezent od młodszego brata (Sean Penn): zaproszenie do Gry, która odmieni jego monotonne i nudne życie na zawsze. Mocne, trzymające w napięciu kino:

2. Filmy MCU (2015-?)

Fani byli naprawdę podekscytowani, gdy okazało się, że Michael Douglas wcieli się w rolę Hanka Pyma w filmowych adaptacjach "Ant-Mana". Aktor idealnie odegrał rolę twardego i zimnego nauczyciela, który tylko czasami pokazuje swoje cieplejsze, bardziej emocjonalne wnętrze. Na razie nie wiemy, jaka przyszłość czeka Pyma w MCU. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze chociaż raz Douglas powtórzy swoją rolę:

3. Upadek (1993)

Niechcący przegapić przyjęcia urodzinowego swojej córki mężczyzna tkwi w ulicznym korku (w tej roli Michael Douglas). Kiedy puszczają mu nerwy, kontynuuje wędrówkę pieszo, wyładowując swoją złość na innych ludziach. Ten bardzo prosty opis fabuły nie oddaje w żadnym stopniu chaosu i szaleństwa, które możemy zobaczyć w filmie Joela Schumachera. Douglas był idealny do głównej roli:

4. Wall Street (1987)

Gordon Gekko (Michael Douglas), rekin finansjery otoczony przepychem i pięknymi kobietami, logiczny i wyrachowany, wywiera magnetyczny wpływ na Buda Foxa (Charlie Sheen), młodego maklera giełdowego marzącego o wielkiej fortunie. Bud jest gotowy zrobić wszystko dla swej kariery. Czy jest granica, której nie odważy się przekroczyć? Duet Sheen-Douglas jest elektryzujący, a wcielający się w postać Gekko aktor otrzymał za rolę Oscara:

5. Traffic (2000)

Sędzia Sądu Najwyższego Ohio, Robert Wakefield (Michael Douglas) zostaje wyznaczony do walki ze zorganizowanym przemysłem narkotykowym w skali całego kraju. Sytuacja Wakefielda staje się jeszcze bardziej niepokojąca, kiedy odkrywa, że jego nastoletnia córka, Caroline, jest uzależniona od narkotyków. Jego historia łączy się w szalony sposób z antynarkotykowymi agentami śledzącymi żonę mafiosy oraz z meksykańskim urzędnikiem, który stara się uniknąć zaangażowania w sprawy mafii.

6. Wielki Liberace (2013)

"Wielki Liberace" to historia wielkiej gwiazdy estrady. Świat znał go jako Valentino Liberace (Michael Douglas) - bajecznie bogatego, niewiarygodnie utalentowanego i kochanego przez publiczność celebrytę. Jego występy zawsze były wielkim wydarzeniem, a pełen przepychu styl stał się inspiracją m.in. dla Eltona Johna, Madonny, czy Lady Gagi. Jednak jego prywatne życie odbiegało od wszystkiego, co wiedziały o nim miliony fanów.

7. Nagi instynkt (1992)

Właściciel klubu nocnego w San Francisco zostaje brutalnie zamordowany. Śledztwo prowadzi detektyw Curran (Michael Douglas), oskarżany przez wydział wewnętrzny o skłonność do alkoholu. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell, która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. Legendarny film, który trzeba znać:

8. Miłość, szmaragd i krokodyl (1985)

Joan Wilder, autorka bestsellerowych powieści przygodowych otrzymuje z Kolumbii od nieżyjącego szwagra list z mapą na której zaznaczono pewne miejsce. Najpierw niezainteresowana sprawą zmienia zdanie po telefonie od dwóch gangsterów, którzy w Kolumbii uprowadzili jej siostrę. Joan za wszelką cenę postanawia ratować siostrę i wyrusza do Kolumbii. Tam z tarapatów ratuje ją Jack Colton (Michael Douglas). Klasyk kina przygodowego:

9. Cudowni chłopcy (2000)

Bohaterem utworu jest Grady Tripp (Michael Douglas), starzejący się profesor uniwersytetu i pisarz. Borykając się z przeciwnościami losu stara się dać własnej sławie, choć nie wydał nic od czasu wielkiej powieści sprzed siedmiu lat. Wplątuje się też w liczne, nieudane związki z kobietami a co więcej pani rektor uczelni, w której wykłada, jest z nim w ciąży. Przyjemna produkcja na niedzielne popołudnie:

10. Wojna państwa Rose (1989)

Państwo Rose, Barbara (Kathleen Turner) i Oliver (Michael Douglas), są szczęśliwym małżeństwem. ale ona nagle zaczyna się zastanawiać, jak wyglądałoby jej życie bez Olivera. To, co widzi w marzeniach, zaczyna jej się podobać. Niestety mąż nie chce wynieść się z domu. Małżonkowie próbują zmusić się nawzajem do opuszczenia domu. To powoduje, że ich życie staje do góry nogami: