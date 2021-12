Michael J. Fox opowiedział o swoim zdrowiu. Jak się czuje gwiazdor "Powrotu do przyszłości"?

Michael J. Fox stał się niewątpliwie najbardziej znanym przypadkiem osoby z Parkinsonem, kiedy w 1998 roku aktor podzielił się swoją diagnozą. W 2020 roku filantrop postanowił zrezygnować z aktorstwa. Swoją batalię z chorobą opisywał często w książkach i wielu wywiadach, w międzyczasie prowadząc fundację, która pomaga ludziom z Parkinsonem i funduje badania nad lekami zwalczającymi efekty choroby.

Fox pojawił się na okładce AARP Magazine, świętując swoje 65. urodziny i opowiadając o tym, co może przynieść przyszłość. Chociaż ma problemy z pamięcią i mówieniem, co spowodowało koniec jego przygody z aktorstwem, artysta jest w dobrym humorze. Sam powiedział, że czuje się "lepiej, niż powinien się czuć człowiek z uszkodzeniem mózgu".

Następnie dodał:

Jestem trochę dziwakiem. To jest niezwykłe, że mogłem się zajmować swoim zawodem przez tyle lat. Wiele osób myśląc o Parkinsonie skupia się na wizualnym aspekcie choroby, ale to jest nic. Wiesz, w zależności od dnia moje ręce mogą się praktycznie nie ruszać, a czasami mogę nie potrafić ich zatrzymać. To problemy z zachowaniem równowagi, brak widoczności w niektórych miejscach... W najlepsze dni to jestem jak statek na oceanie.