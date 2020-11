Wszyscy fani "Powrotu do przyszłości" powinni być zadowoleni. Michael J. Fox ponownie wcielił się w Marty'ego McFlya. Aktor wystąpił gościnnie w zapowiedzi nadchodzącego teledysku znanego rapera Lil Nasa X.

"Powrót do przyszłości" - Michael J. Fox jako Marty McFly

Na wstępie ostrzegamy. Powrót Foxa do kultowej roli nie ma nic wspólnego z czwartą częścią "Powrotu do przyszłości", ani żadnym rebootem serii. Fani historii o nastolatku podróżującym w czasie ze zwariowanym naukowcem powinni wiedzieć, że twórcy od lat nie zgadzają się na stworzenie jej kontynuacji.

Nie zmienia o jednak faktu, że w ciągu 35 lat o premiery pierwszej części "Powrotu do przyszłości" zarówno Fox, jak i Christopher Lloyd wcielający się w doktora Emmeta Borwna kilkukrotnie powrócili do swoich ról w różnego rodzaju wydarzeniach, reklamach czy zapowiedziach. Podobnie jest tym razem.

W sieci pojawiła się bowiem zapowiedź teledysku do piosenki "Holiday", której autorem jest raper Lil Nas X. Muzyk w nowym wideo nie tylko nawiązuje do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i "Powrotu do przyszłości", ale również ponownie odnosi się do Dzikiego Zachodu. Co ciekawe, Marty McFly ma dla niego bardzo dobrą radę dotyczącą roku 2020.

Teaser jest płynnym przejściem od poprzedniego hitu Lil Nasa X do nadchodzącego utworu. Mowa oczywiście o utworze "Old Town Road" wykonanym wspólnie z Billym Rayem Cyrusem, którego wideoklip nawiązywał do Dzikiego Zachodu. W zapowiedzi raper za pomocą portalu temporalnego przenosi się w czasy kowbojów, gdzie czeka na niego niespodzianka - pijany święty Mikołaj traci robotę, więc muzyk postanawia przejąć jego rolę. Odlatuje na magicznych saniach w siną dal, a napis "Ciąg dalszy nastąpi" rozpala wyobraźnię fanów Lil Nasa X.

Odlatujący pojazd na tle napisu "Ciąg dalszy nastąpi" to jednak niejedyne nawiązanie do "Powrotu do przyszłości". Wśród jegomościów zamieszkujących kowbojskie miasteczko kryje się Michael J. Fox noszący kostium do złudzenia przypominający strój inspirowany Clintem Eastwoodem, który fani serii pamiętają z trzeciej części filmu. Marty rzuca raperowi cenną radę.

" Cokolwiek zrobisz Nas, nie przenoś się do roku 2020. "

Nie trzeba mieć doświadczenia w podróżach w czasie, żeby zrozumieć słowa Foxa. Rok 2020 stał się bohaterem wielu memów z powodu wielu zadziwiających wydarzeń, na które nikt nie był gotowych, jak pandemia koronawirusa, film o Joe Exoticu, rzekomy atak morderczych szerszeni i innych wspaniałości, które zaserwowały nam ostatnie miesiące.

Lil Nas X - "Holiday" - kiedy premiera nowego teledysku?

Czy "Holiday" pobije popularnością "Old Town Road"? Przekonamy się już niedługo. Świąteczny utwór Lil Nasa X trafi do sieci już 13 listopada 2020 roku. Młody muzyk wydał do tej pory EP-kę "7" oraz pięć singli. "Holiday" będzie jego kolejnym utworem oprócz "Rodeo" wydanym w roku 2020.

