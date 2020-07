Michael Jackson i Shaq chcieli zagrać znanych X-Menów. W kogo mieli się wcielić?

Chociaż wcześniej sukcesy komercyjne odnosiły filmy o Batmanie Tima Burtona, a także "Blade" z Wesley'm Snipesem w roli głównej, to właśnie "X-Men" z 2000 roku uznawany jest za pierwszy "współczesny" film o superbohaterach. Produkcja obfitowała w gwiazdy pokroju Patricka Stewarta, Iana McKellena, czy Halle Berry, ale pozwoliła również rozpocząć ogromną karierę np. Hugh Jackmanowi.

Niedawno z okazji 20-lecia filmu producent "X-Men" Ralph Winter udzielił wywiadu portalowi Observer. W rozmowie przyznał, że w projekcie chcieli wziąć udział bardzo popularni celebryci. Mężczyzna zwrócił uwagę na 3 nazwiska - Mariah Carey, Michael Jackson oraz Shaquille O'Neal:

Mam mnóstwo dobrych wspomnień z ludźmi, którzy chcieli zagrać w naszym filmie. Michael Jackson był fanem komiksów i prosił o rolę Charlesa Xaviera. Shaq pojawił się w naszym biurze i chciał zagrać Forge'a, którego niestety nie było w filmie. Codziennie było coś nowego. Pewnego dnia wpadła do nas Mariah Carey, która czekała na spotkanie z reżyserem Bryanem Singerem w sprawie roli Storm. To było niezwykłe. "

Przy filmie pracował również mało znany asystent producenta Kevin Feige. Jak twierdzi Winter, mężczyzna już wtedy zwracał twórcom uwagę na to, by jak najbardziej trzymali się określonego kanonu i nie kombinowali ze zmianami w historiach bohaterów:

"

Studio chciało jak największą liczbę odbiorców - o to im w końcu chodzi. Były jednak głosy oporu, które zachęcały do tego, by jednak trzymać się mocno komiksów. Kevin Feige był jedną z tych osób. Nie miał wtedy zbyt dużo autorytetu, ale był przekonany, że trzeba uszanować lata twórczości innych artystów i przypominał nam: "Możecie to zrobić, ale stąd pochodzi ta postać. Tak otrzymała moce. Pamiętajcie o tym, gdy tworzycie film". "