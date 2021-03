Michael Keaton niedawno skomentował swój powrót do roli Batmana w nadchodzącym filmie "The Flash". Niestety, aktor nie miał zbyt dobrych wieści - pandemia koronawirusa mocno skomplikowała proces tworzenia tej produkcji i teraz Keaton nie jest pewien, czy w ogóle będzie brał udział w zdjęciach.

Zdjęcia do wyczekiwanej produkcji o Szkarłatnym Biegaczu mają niedługo ruszyć w Wielkiej Brytanii, w związku z tym Keatona wypytano o przyszłość filmu. Aktor udzielił wywiadu portalowi Deadline, w którym powiedział, że musi się zastanowić chwilę nad odpowiedzią - ma ostatnio tyle pracy, że nie zdążył nawet do końca się zapoznać ze scenariuszem.

Oprócz tego zdradził, że nie jest w stu procentach przekonany, czy w ogóle bierze jeszcze udział w tym projekcie:

Wiesz co? Potrzebuję chwilę czasu na namysł, bo mam takiego farta, że ostatnio jestem przygnieciony robotą. Naprawdę dużo pracuję. Nie mam pojęcia czemu, ale tak jest. Prawda jest taka, że gdzieś na iPadzie mam cały scenariusz Flasha. Zadzwoniłem do nich i byłem szczery - powiedziałem im, że teraz nie mam czasu na nic. Oprócz tego produkuje film, który niedługo będziemy kręcić, no i szykuje się jeszcze do rzeczy, którą będziemy kręcili jesienią. Nie bawię się w słodkie kłamstwa, czy coś takiego. Jeśli zacząłbym o tym mówić, to bym Ci ściemniał. Naprawdę nie wiem, co tam się dzieje.