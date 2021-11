Michael Keaton jest wściekły na Ryana Reynoldsa. Czym gwiazdor "Deadpoola" mu zaszedł za skórę?

Gwiazdor "Batmana" niedawno pojawił się w programie Jimmy'ego Kimmela, w którym porozmawiał z gospodarzem na temat swoich nadchodzących filmowych planów. Niestety aktor musiał przełknąć gorzką prawdę, że nie jest jedynym aktorem, który zagrał w produkcjach od Marvela i DC Comics.

Keatona mieliśmy okazję zobaczyć w legendarnych "Batmanach" od Tima Burtona, a niedawno pojawił się w "Spider-Man: Homecoming", a także w zwiastunie "Morbiusa". Niestety, Kimmel uświadomił go, że podobną przygodę z franczyzami miał Ryan Reynolds - ten był odtwórcą głównych ról w "Zielonej Latarni", a następnie zarobił miliony dla Marvela w "Deadpoolu".

Jak słyszymy w rozmowie między Keatonem a Kimmelem:

Jest wiele rzeczy, o których nie mogę mówić, bo po prostu nie wiem, co się dzieje. Jestem w końcu w dwóch światach. Jestem i w Marvelu i w DC. (Kimmel uświadamia mu tutaj, że to tak jak Ryan Reynolds). Naprawdę...? KU*WA!

Potem Michael Keaton dodał:

Czasami jestem skonfundowany. Naprawdę nie znam się na tych światach. Czasami się pojawiam i nie rozumiem, co do mnie mówią. Lubię pracować przy takich filmach, sprawia mi to radochę. Po prostu czasami jestem trochę zagubiony.