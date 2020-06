Michael Keaton powróci do roli Batmana? Aktor negocjuje rolę w nowych filmach DC!

Michael Keaton wcielał się w legendarnego superbohatera u samego szczytu swojej kariery. Mogliśmy go podziwiać w filmach "Batman" (1989) i "Powrót Batmana" (1992) w reżyserii Tima Burtona. Jednak, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Bruce Wayne w wykonaniu Keatona nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Michael Keaton ponownie jako Batman?

Michael Keaton miałby powrócić do roli Mrocznego Rycerza w dwóch nadchodzących produkcjach DCEU - "The Flash" i "Batgirl". Była to swoista kontynuacja losów bohatera, którego poznaliśmy w twórczości Burtona. Rola Batmana byłaby rzecz jasna epizodyczna i stylizowana na modłę Nicka Fury'ego w Kinowym Uniwersum Marvela. Bruce Wayne jako mentor młodszego pokolenia? To brzmi ciekawie.

Informacja ta pozostaje jednak w sferze pogłosek, dopóki negocjacje nie dobiegną końca i studio Warner Bros. nie zaszczyci nas oficjalnym oświadczeniem. Gdyby wszystko zakończyło się jednak pomyślnie, występ Keatona w DCEU nie miałby żadnego wpływu na "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej.