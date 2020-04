Michael Madsen odtworzył słynną scenę tańca z "Wściekłych psów", by zachęcić do pozostania w domach [WIDEO]

Michael Madsen to gwiazdor pełnometrażowego debiutu Quentina Tarantino. We "Wściekłych psach" wystąpił on jako Pan Blondyn, który torturując policjanta odcina mu ucho, a następnie grozi mu podpaleniem. Przy czym wykonuje swój ikoniczny już taniec w rytm piosenki "Stuck in the Middle With You" grupy Stealer Wheel. Teraz aktor tchnął w ten moment nowe życie. Wszystko w słusznej sprawie.

"Wściekłe psy" - Michael Madsen odtworzył słynną scenę tańca [WIDEO]

W sieci ukazał się filmik, na którym widzimy Michaela Madsena i członków jego familii, którzy odtwarzają słynną scenę w domowym zaciszu. Efekt prezentuje się następująco:

Nagranie nie jest wyłącznie efektem nudy wywołanej kwarantanną. Madsen i jego rodzina promują w ten sposób akcję Zostań W Domu.