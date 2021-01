Michael Myers wyrusza na łowy na pierwszym zdjęciu z "Halloween Kills"

W następne święto Halloween Michael Myers ponownie będzie mordował z zimną krwią. Na to wskazuje pierwsze zdjęcie z nadchodzącego horroru "Halloween Kills".

O tym, że zamaskowany morderca z nożem powróci, fani nowej wersji "Halloween" wiedzieli od dawna. To, że Michael Myers znowu będzie zabijał, mówi nie tylko jego natura, ale również morderczy tytuł sequela filmu z 2018 roku.

W sieci ukazało się pierwsze zdjęcie z produkcji będącej kolejną bezpośrednią kontynuacją horroru z 1978 roku. Pojawił się na nim oczywiście psychopatyczny zabójca w gumowej masce. Pierwszy kadr z "Halloween Kills" ukazał się w Total Film, ilustrując wywiad z reżyserem horroru Davidem Gordonem Greenem.

Fotografia przedstawia Michaela Myersa w swoim ikonicznym stroju z długim nożem w dłoni. Morderca stoi w klimatycznym budynku, gotowy do zaatakowania swojej nowej ofiary. Green skomentował pracę nad "Halloween Kills" i przywróceniem na duży ekran Michaela Myersa.

Według słów reżysera w nowym sequelu zobaczymy o wiele więcej akcji niż w kontynuacji "Halloween", która ukazała się w 2018 roku. Poprzednia część skupiała się na relacji pomiędzy Myersem i Laurie Strode. Oboje mieli na swoim punkcie obsesję. Michael pragnął dokończyć zbrodnię sprzed lat, a starsza już kobieta żyła cały czas w strachu, czekając na powrót psychopaty. Green zdradził, że "Halloween Kills" będzie filmem mniej osobistym.

Jamie Lee Curtis, która ponownie wcieli się w główną bohaterkę serii, potwierdziła, że w nowym filmie zobaczymy niebezpieczeństwa płynące z mentalności tłumu. Aktorka opowiedziała o tym aspekcie "Halloween Kills" w rozmowie z Jessem Cagle'em w SiriusXM.

To, co widzieliśmy w całym kraju, wściekłe głosy, zbieranie się dużych grup ludzi zdenerwowanych z powodu okoliczności - to o tym jest ten film. Ten film opowiada o tłumie. To bardzo interesujące, ponieważ pokazuje, co dzieje się, gdy trauma infekuje całą społeczność.