Świąteczne filmy dla dzieci to doskonały sposób na wspólne spędzenie czasu w Mikołajki. Nie tylko z dziećmi. Co warto obejrzeć 6 grudnia 2020, by nie wychodząc z domu, obudzić w sobie radość dziecka?

Mikołajki 2020 znacznie różnią się od tych z poprzednich lat. Pandemia koronawirusa sprawiła, że zostało nam niewiele możliwości świętowania 6 grudnia z najmłodszymi (ze starszymi zresztą też). Jak zatem odkryć w sobie dziecięcą radość bez dostępu do atrakcji na mieście? Urządzając domowy seans filmowy! A że świąteczne filmy dla dzieci często bywają o wiele ciekawsze i mądrzejsze niż te dla dorosłych, możecie zarówno sprawić frajdę dzieciakom, jak i sami spędzić miło czas.

Pomysł na Mikołaja? Świąteczne filmy dla dzieci

Rodzinne ciepło, bezinteresowne dobro, odważne marzenia i pozytywne zakończenie wbrew wszystkim przeciwnościom losu. Świąteczne bajki i świąteczne filmy dla dzieci oczarują największego gbura i roztopią najtwardsze (nawet metalowe!) serce. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 6 propozycji idealnych na 6 grudnia. Patrzcie i płaczcie ze wzruszenia.

1. "Klaus" (2019)

Zestawienie otwiera hit Netfliksa, który w zaledwie rok od premiery zdążył dołączyć do listy najlepszych świątecznych klasyków. Wszystko za sprawą przemyślanej fabuły stworzonej przez hiszpańskiego twórcę Sergio Pablosa i zachwycającej tradycyjnej animacji, jaką zastosowano w filmie. "Klaus" to historia osadzona w fikcyjnym XIX-wiecznym miasteczku gdzieś za kołem podbiegunowym, gdzie trafia młody listonosz Jesper. Na miejscu wieje chłodem, i to nie tylko z powodu warunków pogodowych. Jesper jest już bliski rezygnacji, kiedy na swej drodze spotyka tajemniczego stolarza Klausa i wszystko powoli zaczyna się odmieniać...

2. "Artur ratuje gwiazdkę" (2011)

Kiedy dostawa prezentu dla jednego z milionów dzieci nie dochodzi do skutku, młodszy syn Mikołaja postanawia wykonać zadanie na własną rękę. "Artur ratuje gwiazdkę" jest dokładnie taki, jaki powinien być idealny film świąteczny dla dzieci - pozytywny, wzruszający i z morałem. A przy okazji pociesza nas dorosłych, że wszystkie rodziny są nieco dysfunkcyjne, nawet ta, której głową jest Święty Mikołaj. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się m.in. James McAvoy, Hugh Laurie i Bill Nighy. I można usłyszeć ich w oryginale, oglądając tę świąteczną bajkę na Netfliksie.

3. "Kronika świąteczna" + "Kronika świąteczna 2" (2018, 2020)

Kolejna produkcja oryginalna Netfliksa w zestawieniu. Tym razem w wersji aktorskiej, z Kurtem Russellem w roli Świętego Mikołaja. Kate i Teddy to rodzeństwo, które prawie zniszczyło Święta. By je uratować, muszą wyruszyć w niezwykłą podróż i współpracować z Mikołajem, jakiego świat jeszcze nie widział. W 2020 roku Netflix zaprezentował kontynuację swojego świątecznego hitu, w którym w roli Pani Mikołajowej pojawia się Goldie Hawn.

4. "Ekspres polarny" (2004)

Pamiętacie, kiedy przestaliście wierzyć w Świętego Mikołaja? Główny bohater filmu "Ekspress polarny" to 8-letni chłopiec, który właśnie przeżywa ten moment. W chwili zwątpienia z pomocą przychodzi magiczny pociąg, który zabiera chłopca w wyjątkową podróż i przywraca mu wiarę w święta. W rolach głównych (aż sześciu) Tom Hanks. Film jest obecnie dostępny na Netflix.

5. "Pan Jangle i świąteczna podróż" (2020)

"Pan Jangle i świąteczna podróż" to gorąca nowość Netfliksa na zimowe wieczory. Wypełniona muzyką i niezwykłymi przygodami wizualna uczta, której tytułowym bohaterem jest Jeronicus Jangle, twórca zabawek, który stracił radość życia. Sytuację może uratować tylko jedna osoba na świecie - jego wnuczka!

6. "Kraina lodu" - seria filmów (2013-2019)

Elsa i Anna to duet, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeśli jednak jakimś cudem nie widzieliście jeszcze "Krainy lodu" i jej kontynuacji, dzięki ofercie HBO GO macie szanse nadrobić zaległości. W serwisie znajdziecie nie tylko dwie pełnometrażowe animacje Disneya z 2013 i 2019 roku, ale także spin-off "Przygoda Olafa" oraz 8-minutowy dodatek "Gorączka lodu" o przyjęciu urodzinowym Anny. Być może nie są to świąteczne filmy dla dzieci sensu stricto, ale z pewnością nadają się w sam raz na niedzielny, mikołajkowy maraton.