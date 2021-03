Słynąca z niezwykłej urody Mila Kunis w nadchodzącym filmie "Four Good Days" wcieli się w postać heroinistki, która usiłuje zerwać z nałogiem. Do sieci trafił zwiastun produkcji, w której możemy podziwiać odważną transformację gwiazdy i jej wyjątkową kreację aktorską.

Mila Kunis znana jest przede wszystkim z ról komediowych w serialach takich jak "Różowe lata 70." i "Family Guy" oraz filmach "Ted", "To tylko sex" czy "Złe mamuśki". Jej najważniejszą dramatyczną rolą była dotychczas Lily - rywalka Natalie Portman z filmu "Czarny łabędź". Kreacja, jaką stworzyła w filmie "Four Good Days" z pewnością to zmieni.

Mila Kunis w roli heroinistki w filmie "Four Good Days" [ZWIASTUN]

Film "Four Good Days" opowiada prawdziwą historię 31-letniej Molly (Mila Kunis), która stara się wyjść z narkomanii. O pomoc w osiągnięciu celu prosi swoją matkę (Glenn Close), z którą jest skłócona od lat. Produkcja miała swój debiut na festiwalu Sundance w 2020 roku, gdzie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Krytycy przede wszystkim zwracali uwagę na świetną kreację aktorską Kunis, która może być przełomem w jej karierze. Do sieci trafiła wczoraj próbka jej możliwości w zwiastunie "Four Good Days".

"Four Good Days": obsada i twórcy

Poza Milą Kunis i Glenn Close, która w tym roku otrzymała swoją ósmą nominację do Oscara (i pierwszą do Złotej Maliny), w "Four Good Days" wystąpili: Stephen Root, Joshua Leonard i Sam Hennings. Film został zrealizowany na podstawie reportażu nagrodzonego Pulitzerem Eliego Saslowa. Za reżyserię odpowiada Rodrigo Garcia, jeden z reżyserów "Rodziny Soprano" i "Sześciu stóp pod ziemią". Scenariusz napisali wspólnie Saslow i Garcia.

Kinowa premiera filmu w USA została zapowiedziana na 30 kwietnia 2021, internetowa - na 21 maja. Nie wiadomo, kiedy "Four Good Days" trafi do Polski.