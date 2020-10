W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się wiele interesujących doniesień na temat wciąż niezatytułowanej trzeciej części przygód filmowego "Spider-Mana". Najnowsza informacja zapewne ucieszy wszystkich fanów Milesa Moralesa - drugiego pajęczego herosa z komiksów Marvela.

"Spider-Man 3" - Miles Morales dołączy do MCU?

Kiedy potwierdzono, że Jamie Foxx - odtwórca Electro w poprzedniej odsłonie filmowych przygód Spider-Mana, dołączył do obsady sequela produkowanego we współpracy Marvel Studios z Sony Pictures, fani zaczęli się domyślać, że wkrótce zobaczymy aktorskie podejście do Spiderwersum znanego z animacji "Spider-Man: Uniwersum".

Te domysły poniekąd potwierdził angaż do filmu Benedicta Cumberbatcha - odtwórcy Doktora Strange'a, który w drugiej części swoich przygód ma eksplorować multiwersum oraz odgrywać ważną rolę w serialu "WandaVision", gdzie prawdopodobnie koncepcja świata o nieskończonej ilości alternatywnych rzeczywistości w filmowym uniwersum zostanie wkońcu potwierdzona.

Oliwy do ognia dolały plotki, według których w "Spider-Manie 3" zobaczymy również poprzednich odtwórców pajęczego herosa - Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. Będą Spider-Manami z innych wymiarów, którzy połączą siły z Peterem Parkerem z MCU, którego od 2016 roku gra Tom Holland.

To jednak nie koniec rewelacji. Według portalu MCU Cosmic w filmie ma również zadebiutować aktorska wersja Milesa Moralesa - czarnoskórego Spider-Mana, który w komiksach jest drugim herosem posługującym się tym pseudonimem. Co ciekawe, podobno Marvel znalazł już odtwórcę Milesa. Na razie nie zdradzono jednak, o kim mowa. Warto jednak pamiętać, że te doniesienia są na razie jedynie plotką. Nawet gdyby okazała się prawdą, raczej nie ma co liczyć na potwierdzenie ze strony twórców, którym tego typu spekulacje są na rękę, ponieważ służą za dodatkową reklamę nadchodzącego filmu.

Fani Marvela mają nadzieję, że zobaczą Milesa od dawna. Zresztą w filmie "Spider-Man: Homecoming" pojawiła się sugestia, że w MCU istnieje Miles, który tylko czeka na swój debiut. W produkcji pojawił się bowiem drobny włamywacz Aaron Davis, który wspomniał o swoim bratanku. Wcielił się w niego Donald Glover, który przez lata był typowany przez fanów jako idealny odtwórca Milesa. W komiksach Davis to złoczyńca o pseudonimie Prowler, który był wujkiem Moralesa. Coś może więc być na rzeczy.

Miles Morales - kim jest czarnoskóry Spider-Man?

Postać została powołana do życia w 2011 roku na kartach komiksu "Ultimate Fallout" #4 autorstwa Briana Michaela Bendisa, Jonathana Hickmana, Nicka Spencera, Billy'ego Tana, Salvadora Larroki, Claytona Craina i Sary Pichelli. Zadebiutował jako bohater Ultimate Universe - alternatywnego świata, w którym twórcy mieli okazję opowiedzieć na nowo uwspółcześnione historie klasycznych superbohaterów Marvela.

Po śmierci Petera Parkera ze świata Ultimate jego miejsce zajął Miles Morales, który również zyskał supermoce w wyniku ukąszenia przez genetycznie zmodyfikowanego pająka. W ostatnich latach część postaci z alternatywnego wymiaru przeniknęła do głównego świata Marvela, dzięki czemu Miles stał się pełnoprawnym herosem walczącym u boku oryginalnego Spider-Mana, Avengers czy nowych Champions.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Czy w nadchodzącej produkcji Jona Wattsa rzeczywiście zobaczymy Milesa Moralesa? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Na razie "Spider-Man 3" okryty jest tajemnicą. Oprócz Hollanda, Foxa i Cumberbatcha na pewno w filmie zobaczymy również Zendayę, która wcieli się w MJ. Produkcja, która miała zadebiutować latem przyszłego roku, została przesunięta na 17 grudnia 2021.

