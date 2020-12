Gwiazda "Stranger Things" w łzach po spotkaniu z fanem: "nie mogę powiedzieć nie!"

Historia pokazuje nam, że presja "bycia gwiazdą" dla osób młodych jest często zbyt duża. Ostatnio o tej złej stronie sławy opowiedziała aktorka znana z "Enoli Holmes", "Godzilli 2" i "Stranger Things", Millie Bobby Brown.

16-latka opowiedziała o sytuacji, do której doszło w trakcie zakupów świątecznych, na które wybrała się ze swoją mamą. Brown wyjaśniła, że spotkała w galerii handlowej fankę, która wykazała się bardzo natarczywym zachowaniem. Podczas nagrania młoda aktorka w końcu zaczęła płakać. Jak słyszymy w wideo:

Poszłam na zakupy świąteczne z moją mamą. Rozpoznała mnie jakaś fanka i zapytała, czy może mnie nagrać. Nie. Dlaczego ktokolwiek chciałby, żeby go nagrywano? Mnie? To inaczej, niż to miałby być nasz filmik. Tylko mnie. Ale nie muszę się chyba z tego tłumaczyć. Nie chcę, by ktoś mnie nagrywał, więc chyba nie muszę być nagrywana.