Mirosław Baka w polskiej komedii romantycznej Netfliksa. Zobacz zwiastun "Miłości do kwadratu"

"Miłość do kwadratu" jest dokładnie tym, co wyobrażasz sobie, słysząc "polska komedia romantyczna". Nowy polski film Netfliksa oscyluje gdzieś pomiędzy "Tylko mnie kochaj" a "Poradami na zdrady". Do której produkcji mu bliżej? Zobacz zwiastun, w którym nieoczekiwanie pojawia się Mirosław Baka.

"Miłość do kwadratu": zwiastun polskiej komedii romantycznej Netfliksa

Pierwsza polska komedia romantyczna Netfliksa opowiada o perypetiach prowadzącej podwójne życie Moniki, która za dnia jest nauczycielką, a... w innej części dnia jest modelką o pseudonimie Klaudia. Zarówno jako Monika, jak i jako Klaudia poznaje słynnego podrywacza imieniem Enzo (!). Chłopak zaczyna spotykać się z obiema dziewczynami, co niechybnie doprowadzi go do zguby w 60 minucie filmu i do szczęśliwego rozwiązania w finale. W zwiastunie pojawia się sporo znanych twarzy w drugoplanowych rolach (w tym Mirosław Baka jako ojciec głównej bohaterki) i trudne do przełknięcia teksty w stylu "Wiesz, co lubię? Jak dziewczyna wierzy w miłość". Zresztą zobaczcie sami:

Oglądaj

"Miłość do kwadratu" - kiedy premiera?

Jeśli lubisz takie filmy (nie oceniamy) i powyższy zwiastun zachęcił Cię do obejrzenia "Miłości do kwadratu", informujemy, że film trafi na Netflix już 11 lutego 2021. W oczekiwaniu na premierę możesz natomiast obejrzeć komedie romantyczne, które zestawiliśmy w poniższych artykułach: