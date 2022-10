Miłość do superbohaterów może się kończyć faszyzmem? Legendarny pisarz ostrzega fanów

Jeden z najbardziej docenianych twórców komiksowych na świecie Alan Moore stwierdził ostatnio, że tłumy pojawiające się na premierach filmów o superbohaterach w ostatnich latach mogą być "prekursorem faszyzmu", łącząc też ten fakt z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta.

Moore, który przedstawił światu takie pozycje jak "Watchmen", "V jak vendetta" i "Ligę niezwykłych dżentelmenów", wypowiedział się na temat swojej teorii w rozmowie z Guardianem, że "trywializowanie świata" i "infantylizacja" poważnych problemów często prowadzi do zagrożeń:

Moore powiedział Guardianowi:

Setki tysięcy dorosłych czekają w kolejkach, by zobaczyć postaci i sytuacje, które zostały stworzone, żeby zabawić 12-letnich chłopców sprzed 50 lat. Nigdy nie myślałem, że superbohaterowie to postaci dla dorosłych. To jest jedno wielkie nieporozumienie z powodu tego, co się wydarzyło w latach 80., co jest też po części moją winą, aczkolwiek nieświadomą. Wiecie, w tych czasach zaczęły się pojawiać rzeczy pokroju "Watchmen" i nagłówki pokroju "Komiksy dorosły". No i moim zdaniem wcale nie dorosły. Było kilka tytułów, które były przeznaczone dla osób nieco dojrzalszych. Ale większość to było to samo. Tu nie chodziło o dorastanie komiksów, tylko raczej dorosłość emocjonalną niektórych czytelników.