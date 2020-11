"Miłość w czasie zarazy" - Patryk Vega tworzy nowy film. O czym opowie?

Patryk Vega już we wrześniu zapowiadał swój nowy film w rozmowie z programem "Onet Rano". Teraz reżyser opublikował pierwsze zdjęcie z planu "Miłości w czasach zarazy". Vega kręci w Warszawie, która podczas pandemii była nieco opustoszała, co według niego pozwoliło mu na stworzenie "ujęć z apokaliptycznych filmów".

Fabuła ma się skupiać o problemach z budowaniem relacji i miłości z drugim człowiekiem, a akcja rozgrywa się w trakcie pandemii. Jak opowiadał w rozmowie z Onetem:

Będzie to film o epidemii samotności. O tym, że mając dostęp do wyzutego z uczuć seksu, jednocześnie mamy problem z budowaniem relacji, miłości z drugim człowiekiem. To film dziejący się w czasie pandemii, kręcony od marca. "