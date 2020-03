"Misja Greyhound" - zobaczcie polski zwiastun filmu wojennego z Tomem Hanksem w roli głównej

Wytwórnia Sony Pictures zaprezentowała zwiastun wojennego widowiska z Tomem Hanksem w roli głównej. O czym opowie "Misja Greyhound" i kiedy ukaże się w kinach?

"Misja Greyhound" - zwiastun filmu wojennego z Tomem Hanksem w roli głównej

Zwiastun filmu "Misja Greyhound" prezentuje się następująco:

Film jest adaptacją powieści C. S. Forestera o tytule "The Good Shepherd". Scenariusz do filmu napisał Tom Hanks, który wcielił się również w głównego bohatera, kapitana Ernesta Krause. Akcja rozgrywa się we wczesnych latach II Wojny Światowej, gdy Krause otrzymał rozkaz eskortowania międzynarodowego konwoju 37 statków handlowych podczas podróży przez Atlantyk. Na ekranie przyjdzie nam zobaczyć, jak jego załoga stawia czoła nazistowskim okrętom podwodnym i niszczycielom.

Reżyserem filmu jest Aaron Schneider, a poza Hanksem na ekranie zobaczymy między innymi: Stephana Grahama, Elizabeth Shue, Roba Morgana, Manuela Garcia-Rulfo, Karla Glusmana oraz Tom Brittneya. Premiera filmu "Misja Greyhound" zaplanowana została na 12 czerwca 2020 roku.

