Planowana produkcja filmu we Włoszech została zatrzymana, a to dlatego, że władze Wenecji postanowiły zakazać publicznych zgromadzeń z powodu szalejącego koronawirusa. Tego wykryto już u 219 osób w całych Włoszech - jest to największa liczba zakażonych poza Chinami, Japonią oraz Koreą Południową.

Przez koronawirusa wstrzymano zdjęcia do Mission: Impossible 7

Jak podaje portal Deadline, "Mission: Impossible 7" miało być nagrywane w Wenecji przez 3 tygodnie, a następnie zdjęcia przeniosłyby się do innego miejsca. Niestety, epidemia koronawirusa, która dotknęła również Europę spowodowała pokrzyżowanie planów wytwórni Paramount. Firma postanowiła wydać oświadczenie w tej sprawie, w którym przyznała, że nie wie, jak sytuacja się rozwinie, ale definitywnie będą ją monitorowali:

" Z powodu potencjalnego zagrożenia dla naszej załogi i obsady, a także wysiłków lokalnych władz w Wenecji, postanowiliśmy zmienić plan produkcyjny dla naszego 3-tygodniowego pobytu w pływającym mieście. Miał to być nasz pierwszy punkt na przygodzie zwanej "Mission: Impossible 7". W trakcie tej przerwy będziemy monitorowali sytuację, pozwoliliśmy też naszej załodze na powrót do domu dopóki nie ruszy produkcja. Zamierzamy współpracować z rządem włoskim w tej sprawie i obserwować rozwój sytuacji. "

"Mission: Impossible 7" nie jest jedynym filmem, który ucierpiał z powodu koronawirusa. Niedawno dowiedzieliśmy się, że chińska premiera i tournee prasowe "No Time to Die" zostaną przełożone na późniejszą datę, a prace wstrzymano również w muzeum studia Ghibli w Japonii. Tam również zakazano organizacji publicznych zgromadzeń.

Reżyserem filmu jest Christopher McQuarrie, a w rolach głównych wystąpią m.in.: Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Nicholas Hoult i Shea Wigham. Produkcja ma zadebiutować w kinach 23 lipca 2021 roku.