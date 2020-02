"Mister": kolejny erotyk twórczyni "50 twarzy Greya" doczeka się ekranizacji. O czym opowiada?

E.L. James to pisarka, która zyskała światową sławę za sprawą erotycznej trylogii opowiadającej historię Christiana Greya i Anastasii Steele. Książki jej autorstwa stały się bestsellerami, a następnie trafiły na kinowe ekrany. W 2019 roku ukazała się kolejna powieść pisarki, już nie związana z poprzednią serią. Studio Universal wykupiło prawa do ekranizacji "Mistera". Co wiemy o fabule?

"Mister" - kolejny erotyk twórczyni "50 twarzy Greya" doczeka się ekranizacji

"Mister" to wydana w 2019 roku powieść erotyczna, której akcja rozgrywa się w Londynie. Głównym bohaterem jest tutaj zabójczo przystojny i obrzydliwie bogaty arystokrata Maxim. Mężczyzna wiódł dotąd beztroskie życie, wypełnione samymi przyjemnościami. Ten stan rzeczy ulega jednak zmianie, gdy dziedziczy rodzinny tytuł szlachecki, cały majątek i gigantyczne posiadłości, a także wiążące się z tym obowiązki. Nowa rola to jednak nie jedyne, co zaprząta jego głowę.

W życiu Maxima pojawia się bowiem tajemnicza kobieta, obdarzona zniewalającym talentem muzycznym. Piękna, małomówna uwodzicielka o skomplikowanej i niebezpiecznej przeszłości wzbudza w bohaterze namiętność, jakiej dotąd nie zaznał.

Powieść "Mister" została przetłumaczona na 33 języki i przez dziewięć tygodni znajdowała się na liście bestsellerów "New York Timesa". O samej ekranizacji obecnie wiemy niewiele. Należy się jednak spodziewać, że już wkrótce zaczną pojawiać się informacje castingowe.

