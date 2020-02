Mleczarze krytykują Joaquina Phoenixa za jego przemowę na Oscarach 2020

Joaquin Phoenix po zdobyciu nagrody przez kilka minut zajął scenę w Dolby Theater w Los Angeles, gdzie poruszył kilka ważnych i mniej ważnych tematów. Przeprosił swoich współpracowników za to, że bywał opryskliwy i trudny do współpracy. Stwierdził też, że jesteśmy zbyt oddaleni od natury, przez co żyjemy coraz gorzej. Jako jeden z przykładów podał wykorzystywanie krów i ich mleka.

Joaquin Phoenix krytykowany przez mleczarzy

To nie do końca spodobało się mleczarzom, których w USA jest wielu (zwłaszcza w centralnej Ameryce). Szef National Milk Producers Federation Alan Bjerga wypowiedział się na ten temat w gazecie Milwaukee Journal Sentinel:

" Mamy wolny kraj, prawo do wolnej wypowiedzi, ale chcielibyśmy, żeby Joaquin Phoenix porozmawiał z nami, a nie o nas. Bo dzięki temu dowiedziałby się, jak wiele uwagi przykładamy do zdrowia i dobrobytu naszych zwierząt. "

Szef stowarzyszenia dodał, że:

" To nie jest pierwsza taka sytuacja, ale tym razem jest szerzej komentowana, bo przydarzyła się na Oscarach. "

Mleczarka z Wisconsin, Carrie Mess, napisała nawet długi post na swoim blogu, który jest kierowany w stronę Phoenixa. Tam opowiedziała, jak wygląda jej przeciętny dzień pracy na farmie. Zauważyła też, że "życie w zgodzie z naturą", o którym mówił Phoenix, opiera się na naturalnej hierarchii widocznej w przyrodzie:

" W naturalnym świecie, gdzie Matka Natura jest królową, zwierzęta nie są równe - lew nie uważa gazeli za kogoś równego. Uważa ją za lunch. Naturalny świat polega na byciu drapieżnikiem i ofiarą oraz posiada łańcuch pokarmowy. Ludzie jedzą produkty zwierzęce, od kiedy pierwszy z nich zjadł mięso i stwierdził, że jest smaczne. "

"Joker" z oscarowym występem Joaquina Phoenixa trafił do kina w październiku 2019 roku i obecnie jest w sprzedaży w wersji cyfrowej oraz na DVD i Blu-ray.