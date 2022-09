Młody aktor z "Riverdale" zamordował swoją matkę i planował zabić premiera Kanady. Trafił do więzienia

Młody aktor zamordował swoją matkę i planował zabić premiera

Ryan Grantham to 24-letni kanadyjski aktor, który z zimną krwią zabił swoją matkę, oddając strzał w tył jej głowy, kiedy kobieta grała na pianinie. Potem planował morderstwo kanadyjskiego premiera, Justina Trudeau. Zanim do tego doszło, to oddał się w ręce policji. Jak podają zagraniczne media, teraz w sprawie zapadł wyrok.

Sprawa w końcu znalazła swój finał - sąd skazał 24-latka na dożywocie, a o pierwsze przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po odbyciu 14 lat odsiadki. W trakcie procesu na sali odtworzono nagranie, na którym sam Grantham pokazuje ciało matki i przyznaje się do jej zabicia.

Ryan Grantham jest całkiem utalentowanym kanadyjskim aktorem. Znany był już z kilku ról, w tym z kreacji Jeffery’ego Augustine’a w popularnym serialu "Riverdale". Wcześniej wystąpił też w filmach "Parnassus" czy "Jumper". 31 marca 2020 roku wszystko się jednak zmieniło.

22-letni Grantham strzelił wówczas w tył głowy 64-letniej matki. Potem załadował broń kolejnym nabojem, który miał być przeznaczony dla kanadyjskiego premiera, Justina Trudeau. Ostatecznie gwiazdor "Riverdale" udał się na posterunek w Vancouver i oddał w ręce policji.

Sam aktor wyjaśnił w zeznaniach w sądzie, że zamordował matkę po to, by "nie widziała tego, co planował zrobić następnie" - czyli zamordować Trudeau. Sędzia Kathleen Ker opisała całe wydarzenie jako bolesne, tragiczne i mocno wstrząsające.