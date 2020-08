Młodzi mutanci prezentują swoje moce w nowej zapowiedzi "New Mutants"

Niektórzy fani kina superbohaterskiego na hasło "New Mutants" reagują parsknięciem śmiechu. Wszystko przez przekładaną kilkukrotnie premierę filmu. Kiedy już miało dojść do kinowego debiutu, pojawiła się pandemia koronawirusa, która pokrzyżowała plany dystrybutorów. Wygląda jednak na to, że "New Mutants" finalnie trafią do kin za kilkanaście dni. Z tej okazji twórcy zaprezentowali nową zapowiedź produkcji.

"New Mutants" - poznaj moce bohaterów filmu Marvela

Produkcja w reżyserii Josha Boone'a została luźno oparta na słynnej komiksowej historii "Demon Bear Saga". Młodzi mutanci będą musieli stawić czoła potężnej istocie, przybierającej kształt niedźwiedzia. "New Mutants" mają być bowiem utrzymani w konwencji horroru.

W sieci pojawił się nowy teaser, w którym możemy zobaczyć, jakimi mocami dysponują tytułowi superbohaterowie. Ich zadaniem będzie pokonanie groźnego Demon Beara.

Jak wynika z zapowiedzi, ośrodek, do którego trafią młodzi bohaterowie ma być miejscem, w którym nastoletni mutanci będą bezpieczni. Tak przynajmniej twierdzi grana przez Alice Bragę Cecilia Reyes. Prawdopodobnie chodzi o ochronę przed ich mocami. Kobieta nie wie jednak, że Dani Moonstar (Blu Hunt) ściga przerażający demoniczny niedźwiedź. Dziewczyna ma moc urzeczywistniania najgorszych koszmarów osób w jej otoczeniu. Niewykluczone, że dziwne stwory, które pojawiają się w zwiastunach to jej robota.

Charlie Heaton, który wciela się w Sama Guthriego - mutanta o pseudonimie Cannonball, potrafi wystrzelić z dolnej części swojego ciała ogromną eksplozję. Pozwala mu ona na podróżowanie z dużą prędkością i całkowitą odporność na przeszkody. Widzimy też pełnię mocy Bobby'ego Dacosty, czy Sunspota (Henry Zaga). Gen X pozwala mu się przemieniać w potężną ognistą istotę obdarzoną supersiłą dzięki promieniom słonecznym.

Jest też ulubienica czytelników przygód X-Men, czyli Illyana Rasputin, lepiej znana jako Magik (Anya Taylor-Joy). Ta potrafiąca teleportować się mutantka jest też władczynią krainy Limbo - wymiaru przypominającego Piekło. W filmie zobaczymy nie tylko jaj zaklętą zbroję, ale również miecz Soulsword. Pojawia się też Rahne Sinclair, czyli Wolfsbane (Maisie Williams). W ostatnich sekundach teasera widzimy, jak przemienia się w wilkołaczkę.

Film zapowiada się naprawdę świetnie. Mamy nadzieję, że rzeczywiście ukaże się 28 sierpnia 2020 roku, tak jak zapowiada najnowszy teaser produkcji z uniwersum X-Men.

