"Monster" - zwiastun przerażającego dokumentu Netflixa o seryjnym mordercy Jeffreyu Dahmerze

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera - zobaczcie zwiastun serialu aktorskiego

Mianowicie znaleźli zamrażarkę pełną ludzkich głów, czaszek, kości i innych szczątków w różnych stanach rozkładu oraz koszmarną ekspozycję. Wiecie - coś, po czym trudno się otrząsnąć.

Dahmer szybko przyznał się do 16 morderstw popełnionych w Wisconsin w ciągu ostatnich czterech lat plus do jednego popełnionego w Ohio w 1978 roku, a także do licznych niewyobrażalnych aktów nekrofilii i kanibalizmu. To odkrycie zszokowało cały naród, a przede wszystkim lokalną społeczność, która była wściekła, że tak zdeprawowany zabójca był w stanie tak długo działać w ich mieście.

Dlaczego skazanemu w 1988 roku za napaść seksualną na nieletniego chłopca Dahmerowi, który regularnie przeczesywał społeczność gejów z Milwaukee w poszukiwaniu ofiar - często pochodzących z mniejszości rasowych - tak długo udawało się unikać podejrzeń i wykrycia przez policję?

Na te pytania postara się odpowiedzieć serial biograficzny "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera". Ten ukazuje historię okrutnych zbrodni popełnianych na pozbawionych wsparcia osobach z marginalizowanych środowisk. Twórcy wskazują na rasizm systemowy i nieudolność policji, które pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców zabijać bezkarnie przez ponad dekadę.

Główną rolę w zagra Niecy Nash, która wciela się w Glendy Cleveland, przenikliwą sąsiadkę walczącą o sprawiedliwość. Natomiast Dahmera zagra Evan Peters, znany z filmów "X-Men" oraz serialu "WandaVision". W pozostałych rolach pojawili się Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller i Dyllón Burnside.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tego serialu:

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" jest już dostępny na Netflix.