"Morbius" jest bardzo, bardzo słabym filmem. Krytycy są wobec niego bezlitośni

Morbius z Jaredem Leto jest jednym z najgorszych filmów superhero w historii?

"Morbius" skupia się na jednym z klasycznych przeciwników Spider-Mana. Poza tym rozgrywa się w tym samym świecie, co "Venom" - to potwierdzają nam chociażby nawiązania do postaci w nowym zwiastunie (rozwałka w San Francisco, a także "I am Venom" z ust Morbiusa).

Jak wspomnieliśmy powyżej, Jared Leto zalazł za skórę fanom superbohaterów koszmarną kreacją Jokera w filmie "Suicide Squad". Wygląda jednak na to, że nie odkupił win "Morbiusem" - film jest bowiem miażdżony przez zagranicznych krytyków, którzy mieli okazję zobaczyć produkcję.

Film 31 marca 2022 roku może się "pochwalić" wynikiem rzędu 20% na Rotten Tomatoes. To znaczy, że zaledwie co piąty krytyk przyznał "Morbiusowi" pozytywną ocenę (na razie zliczono 64 oceny). Z ich słów wynika, że w produkcji praktycznie nic nie działa.

Obrywają wszyscy twórcy - od producentów (za sam pomysł) przez reżyserów i scenarzystów (za wykonanie) aż do aktorów. Pochwały są kierowane jedynie w stronę speców od efektów specjalnych, które podobno są na całkiem wysokim poziomie, a kilka osób chwali nawet Jareda Leto i Matta Smitha. Ci przynajmniej dobrze się bawią mimo tragicznego scenariusza.

Sporo osób zauważa też, że film może być krytykowany ze względu na krzywdzące pokazanie osób niepełnosprawnych. Nikt nie chciał wchodzić za bardzo w szczegóły, żeby nie zdradzać spoilerów.

Jak twierdzą niektórzy, Sony nie wie teraz za bardzo, co zrobić ze "swoimi" postaciami Marvela. Ta konfuzja przechodzi przez twórców na widzów i nikt za bardzo nie wie, jaka jest przyszłość tego "pajęczego uniwersum".

Jeżeli nadal chcecie zobaczyć "Morbiusa", to nikt was oczywiście przed tym nie powstrzyma. Premiera filmu została zaplanowana na 1 kwietnia 2022 roku.