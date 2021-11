"Morbius" - oto nowy zwiastun produkcji. Pojawiają się nawiązania do Venoma

Morbius - zwiastun nawiązuje do Venoma

"Morbius" skupia się na jednym z klasycznych przeciwników Spider-Mana. Poza tym rozgrywa się w tym samym świecie, co "Venom" - to potwierdzają nam chociażby nawiązania do postaci w nowym zwiastunie (rozwałka w San Francisco, a także "I am Venom" z ust Morbiusa).

Jared Leto zalazł za skórę fanom superbohaterów, koszmarną kreacją Jokera w filmie "Suicide Squad". Teraz ma szansę się odkupić rolą antybohatera o wampirzych umiejętnościach. Sony Pictures zaprezentowało kolejny zwiastun filmu "Morbius", który przedstawia tragiczną historię tytułowego bohatera.

Historia skupi się na Michaelu Morbiusie - geniuszu, cierpiącym na rzadką chorobę krwi.

Bohater postanawia poddać się tajemniczemu eksperymentowi, który przemienia go w krwiożerczą bestię. W zwiastunie, tak jak wspomnieliśmy, pojawiają się nawiązania do "Venoma", a także "Spider-Mana" - widzimy w nim Michaela Keatona, który wcielał się w Vulture, a także mural ze Pajączkiem:

Te subtelne gesty oznaczają, że akcja Morbiusa rozgrywa się nie tylko w świecie "Venoma", ale również w MCU. Czy oba uniwersa, które jeszcze kilka miesięcy temu miały zostać brutalnie rozdzielone są jednak połączone? Czy w 3. części "Spider-Mana" pojawią się złoczyńcy z produkcji Sony? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Film w reżyserii Daniela Espinosy trafi do kin już 28 stycznia 2022 roku. W obsadzie oprócz Jareda Leto i pojawiającego się gościnnie Michaela Keatona zobaczymy między innymi Matta Smitha, Adrię Aronę, Jareda Harrisa oraz Tyrese'a Gibsona.