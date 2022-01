"Morbius" z Jaredem Leto znów został opóźniony. Kiedy film trafi do kin?

Morbius - film znowu został opóźniony

Przez ostatnie kilka miesięcy "Morbius" miał się pojawić w kinach 28 stycznia 2022 roku. To się jednak zmieniło, kiedy Sony poinformowało na początku stycznia, że teraz film ma zadebiutować 1 kwietnia 2022 roku.

Ten wyjątkowo wczesny primaaprilisowy żart został spowodowany bardzo dużą ilością zakażeń COVID-19 w ostatnich tygodniach w USA. Do tego "Spider-Man: No Way Home" wciąż dominuje w kasach biletowych, więc Sony Pictures nie chce sobie strzelać w stopę.

Warto zaznaczyć, że to już kolejne opóźnienie nowego filmu Marvela - pierwotnie film miał zadebiutować nawet 10 lipca... 2020 roku. Potem przeniesiono go na marzec 2021 roku, potem na listopad 2021 roku, potem na styczeń 2022, aż teraz w końcu przeniesiono go na kwiecień 2022 roku. Czemu nie wcześniej? Bo 4 marca ma zadebiutować "The Batman".

Morbiusa powinien kojarzyć każdy miłośnik komiksów Marvela. Ten bohater to postać początkowo silnie związana ze Spider-Manem, która z czasem zyskała autonomię. Michael Morbius od początku swojej historii był naukowcem cierpiącym na rzadką chorobę.

By znaleźć lekarstwo na swoją przypadłość, mężczyzna postanowił przeprowadzić na sobie eksperymenty z DNA nietoperza. Doszło jednak do nieprzewidzianych konsekwencji, które zmieniły go w żywego wampira - biologiczny odpowiednik mitycznego krwiopijcy.