Morgan Freeman dostał dożywotni zakaz wstępu do Rosji. Co przeskrobał?

Morgan Freeman znalazł się wśród prawie 1000 Amerykanów, którzy zostali wpisani na listę "persona non grata" w Rosji. Dlaczego aktor trafił do tego zestawienia?

Morgan Freeman dostał zakaz wstępu do Rosji

W odpowiedzi na sankcje nałożone przez USA na Rosję ze względu na wybuch wojny w Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju Putina postanowiło wydać swoją listę osób, które nie mają dostępu do Federacji Rosyjskiej.

Jak podaje Washington Post, na liście widnieją nazwiska całkiem oczywiste w postaci Joe Bidena, Kamali Harris, Anthony'ego Blinkena, a także sporo dziennikarzy, szefów dużych firm i członków Kongresu.

Sankcje objęły jednak również ludzi rozrywki - dostęp do kraju mają wstrzymany również Morgan Freeman i aktor/filmowiec Rob Reiner. Rosyjskie MSZ nie widziało za bardzo potrzeby, by tłumaczyć swoje decyzje, ale zachodni dziennikarze całkiem szybko znaleźli co najmniej kilka powodów, dla których ludzie Putina mogli ukarać aktorów.

Obaj panowie wzięli udział w akcji Comittee to Investigate Russia, non-profitem, który powstał w celu zbadania sprawy z wyborów prezydenckich z 2016 roku (kiedy to pojawiły się niejawne informacje na temat potencjalnego wpływu Rosji na wyniki elekcji).

Reiner był członkiem zarządu tej organizacji, a Freeman zgłosił się na ochotnika, by zostać narratorem oficjalnego spotu CTIR z 2017 roku, w którym krytykowano Władimira Putina. Jak słyszymy w wideo:

Zostaliśmy zaatakowani. Jesteśmy w trakcie wojny. Wyobraźcie sobie taki scenariusz: były szpieg KGB, który jest wściekły z powodu upadku ZSRR, zamierza się zemścić. Korzystając z ogromnego zamieszania wspina się coraz wyżej w politycznym świecie postkomunistycznej Rosji i w końcu staje się prezydentem. Potem ustanawia autorytarny reżim i zaczyna patrzeć w kierunku swojego największego wroga - Stanów Zjednoczonych.

Freeman i Reiner nie są jedynymi nietypowymi nazwiskami, które znajdziemy na liście. Wśród nich znaleźli się nawet trzej zmarli amerykańscy senatorzy - John McCain, Harry Reid i Orrin Hatch, którzy dostali dożywotni zakaz wstępu do Rosji.