Kolejne opóźnienia. "Mortal Kombat" oraz "Tom i Jerry" doczekały się nowych dat premier

Mortal Kombat, Tom i Jerry z nowymi datami premier

"Mortal Kombat", czyli aktorska filmowa adaptacja popularnej serii gier wideo miała zadebiutować już 15 stycznia 2021 roku - studio postanowiło zaprezentować produkcję 3 miesiące później, a konkretnie 16 kwietnia. "Reminescence", film sci-fi z Hugh Jackmanem w roli głównej został kompletnie usunięty z rozpiski (wcześniej jego premiera była przeznaczona na połowę kwietnia okupowaną teraz przez MK), natomiast "Tom i Jerry" zobaczymy tydzień wcześniej - 26 lutego 2021 roku, a nie 5 marca.

Wszystkie wspomniane filmy (podobnie zresztą jak wszystkie produkcje WB z 2021 roku) zadebiutują na HBO Max tego samego dnia, co w kinach. Łącznie jest to 18 produkcji - wśród nich wysokobudżetowe "Wonder Woman 1984", "Matrix 4", "Diuna", czy "The Suicide Squad". Warner Bros. zapowiedział, że więcej dat premier może ulec zmianie, więc na razie nie przyzwyczajajmy się się do dostępnych obecnie informacji.

Co ciekawe, premiery będą dostępne na HBO Max przez 31 dni. Potem filmy będą grane tylko w kinach i powrócą na łono platformy streamingowej po "tradycyjnym okresie", trafiając też do internetowych serwisów VOD, czy sprzedaży w wersji na DVD i Blu-ray.

"Mortal Kombat" został wyreżyserowany przez Simona McQuoida i napisany przez Grega Russo i Dave'a Callahama. Fabuła opowiada o grupie wojowników, którzy próbują odeprzeć atak najeźdzców z innego wymiaru. Główne rolę zagrali: Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano oraz Jessica McNamee.

"Tom i Jerry" w reżyserii Tima Story'ego opowie natomiast o przygodach legendarnego kreskówkowego duetu. W rolach głównych wystąpią Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Rob Delaney, Coling Jost i Ken Jeong. Natomiast "Reminiscence" opowie historię naukowca (w tej roli Jackman), który odkrywa sposób na przeżywanie wspomnień innych osób - te wykorzystuje do wsiąknięcia we wspomnienia kobiety, którą kochał. Reżyserią zajęła się współtwórczyni "Westworld" Lisa Joy, a w pozostałych rolach zobaczymy Rebeccę Ferguson, Thandie Newton i Daniela Wu.