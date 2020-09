"Mulan" obiektem bojkotu fanów. Co tym razem przeskrobał Disney?

Nowa wersja "Mulan" pojawiła się na Disney+ w piątek 4 września (w polskich kinach pojawi się 11 września). I chociaż film ma całkiem niezłe oceny od krytyków, to opinie widzów są zdecydowanie niższe. Chociaż dysproporcja w ocenach może wynikać z faktu, że film zwyczajnie się nie podobał przeciętnym zjadaczom chleba, to pod uwagę trzeba brać również inny czynnik - nawoływanie do bojkotu filmu.

Fani bojkotują Mulan

Wszystko dlatego, że jeszcze w sierpniu 2019 roku wcielająca się w tytułową rolę Liu Yifei postanowiła wesprzeć policję, która w brutalny sposób pacyfikowała protestujących w Hongkongu. Na Twitterze popularność zdobył tag #BoycottMulan. Jak na platformie Weibo napisała Yifei:

" Wspieram policję z Hongkongu. Możecie mnie teraz atakować. Hongkong powinien się wstydzić. "

Jak na Twitterze przypomniał aktywista Joshua Wong:

" Film wychodzi dzisiaj. Ale ponieważ Disney kłania się Pekinowi, a Liu Yifei otwarcie poparła brutalne działania policji w Hongkongu, to zachęcam wszystkich wierzących w prawa człowieka, by bojkotowali "Mulan". "

Z aktywistą zgodziło się sporo osób - ponad 40 tysięcy osób polubiło jego wiadomość, a prawie 27 tysięcy osób podało ją dalej.

W aktorskiej adaptacji pojawiają się jeszcze Donnie Yen, Tzi Ma, Jason Scott Lee, Yoson An, Ron Yuan, Gong Li oraz Jet Li. Niki Caro wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek i Elizabeth Martin. Tak jak wspominaliśmy, film zadebiutuje w polskich kinach 11 września.