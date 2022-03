Multikino i Cinema 3D dołączają do pomocy Ukraińcom. Kina oferują darmowe seanse

Reakcja na agresję Rosji to nie tylko sankcje polityczne i ekonomiczne nałożone na kraj Władimira Putina przez światowe mocarstwa. To również działania różnego rodzaju organizacji państwowych, pozarządowych, a nawet prywatnych firm. Z tego powodu sieci kin Multikino i Cinema 3D poszły śladem Helios i zorganizowały darmowe pokazy filmów z dubbingiem w języku ukraińskim.

Te, podobnie jak Helios, najpierw zaoferują pokazy filmu "Kosmiczny mecz: Nowa era". Jak czytamy w oświadczeniu:

W ostatnich dniach do Polski uciekło kilkaset tysięcy uchodźców. Wśród nich są też dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz liczniejszej grupy osób z Ukrainy sieci kin Multikino i Cinema3D przygotowały seanse filmowe z ukraińskim dubbingiem. Będą one bezpłatne dla uchodźców z Ukrainy oraz ich opiekunów. Pierwszy film, który będzie można oglądać 12 i 13 marca, to "Kosmiczny mecz: Nowa era". Wyświetlenie wersji z dubbingiem ukraińskim możliwe jest dzięki pomocy Warner Bros Polska. W kolejne weekendy na widzów z Ukrainy będą czekały inne filmy.