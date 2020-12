Musical "Ratatuj" na TikToku będzie miał gwiazdorską obsadę. Jedną z ról zagra Adam Lambert

Poznaliśmy obsadę musicalu Ratatuj na TikToku

Trudno w to uwierzyć, ale jako 24-letnia osoba czuję się już jak boomer, kiedy widzę taką informację. Pytań kłębi mi się w głowie mnóstwo - dlaczego akurat "Ratatuj" dostanie wersję musicalową? Po co będzie to robione na TikToku? Dlaczego na to "streamowane wydarzenie" będzie trzeba kupić bilet, który kosztuje 10 dolarów? Jak to w ogóle będzie wyglądało? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi.

Jedno jest pewne - twórcy musicalu/wydarzenia/happeningu zebrali całkiem pokaźną obsadę, której największą gwiazdą jest niewątpliwie Adam Lambert (możecie go znać chociażby z tego, że występował z Queen). Oprócz niego główne role zagrają m.in. Wayne Brady, Kevin Chamberlin, André De Shields, a w rolę szczura Remy'ego wcieli się Tituss Burgess.

Oprócz tego na ekranie pojawią się również: Andrew Barth Feldman (Linguini), Priscilla Lopez (Mabel), Ashley Park (Colette), Owen Tabaka (Young Ego), and Mary Testa (Skinner), with Cori Jaskier, Talia Suskauer, Nikisha Williams, JJ Niemann, John Michael Lyles, Raymond J. Lee i Joy Woods.

Jak podaje Deadline, sam musical został przygotowany przez użytkowników TikToka (powstał z powodu memów, co należy szanować - przyp. red.), a w jego stworzeniu wzięło udział ponad 200 milionów osób. Wszystkie utwory zostały napisane przez tiktokerów i są (jak nietrudno się domyślić) inspirowane filmem "Ratatuj" Pixara z 2007 roku.

I wiem, że się trochę naśmiewam z tego tematu, ale w gruncie rzeczy to całkiem dobra inicjatywa - zwłaszcza jeżeli finalny produkt będzie na takim samym albo lepszym poziomie, niż ta przypadkowa kompilacja kilku numerów z tiktokowego musicalu:

Musical zaadaptowali Michael Breslin i Patrick Foley, choreografię przygotowała Ellenore Scott, a reżyserią zajęła się Lucy Moss. Muzykę przygotowali natomiast sami tiktokerzy - wśród nich byli Danny Bernstein (@dannykbernstein), Gabbi Bolt (@fettuccinefettuqueen), Kevin Chamberlin (@chamberlin_kevin), RJ Christian (@rjthecomposer), Nathan Fosbinder (@fozzyforman108), Emily Jacobsen (@e_jaccs), Sophia James (@sophiajamesmusic), Katie Johantgen (@katiejoyofosho), Daniel Mertzlufft (@danieljmertzlufft), Alec Powell (@phisherpryce), czy Blake Rouse (@blakeyrouse).

"Ratatouille: The TikTok Musical" będzie streamowany od 1 stycznia o godzinie 23:00 i dostępny będzie przez 72 godziny. Bilety w cenie 10 dolarów możecie nabyć na TodayTix.com.