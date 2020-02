My Little Pony ramię w ramię z Transformers w najdziwniejszym crossoverze ostatnich lat

Firma Hasbro nie ma chyba w swojej ofercie dwóch równie popularnych marek co My Little Pony i Transformers. Produkty związane z uroczymi kucykami i robotami zmieniającymi się w pojazdy od lat sprzedają się jak świeże bułeczki. Zarówno My Little Pony jak i Transformers doczekały się wielu filmów, seriali, gier czy komiksów. I właśnie o tym ostatnim medium jest ten artykuł. Wydawnictwo IDW Publishing wydało miniserię "My Little Pony / Transformers".

"My Little Pony / Transformers" - najdziwniejszy crossover ostatnich lat

Crossovery, chociaż często nietypowe, są bardzo popularne wśród fanów. O wiele łatwiej jest je wprowadzić na kartach komiksów niż na małym czy dużym ekranie, chociaż i takie przypadki czasem się zdarzają.

Do najsłynniejszych crossoverów zapewne zaliczyć można słynne spotkania pomiędzy Avengers i Ligą Sprawiedliwości, X-Men i bohaterami "Star Trek", czy "Obcego" z "Predatorem". Niedawno DC Comics stworzyło wspólne przygody superbohaterów z bohaterami kreskówek Hanna-Barbera oraz Mrocznego Rycerza i Wojowniczych Żółwi Ninja.

Tym razem mamy jednak o wiele bardziej kuriozalne połączenie. W maju 2020 roku zadebiutuje czteroczęściowa miniseria "My Little Pony / Transformers". Historia zawarta w komiksie opowie o grupie Mane Six, która połączy siły z Autobotami. Wszystko z powodu złowrogiej Królowej Chrysalis, która przez przypadek otworzy portal prowadzący do świata Autobotów i Decipticonów. Zmiennokształtne roboty trafią do Equestrii. Koniec końców Twilight Sparkle i Optimus Prime połączą siły, by przywrócić wszystko do normy.

Za serię odpowiedzą scenarzyści James Asmus, Ian Flynn i Sam Maggs oraz rysownicy Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano, i Tony Fleecs odpowiedzialny za okładki.

Jak zakończy się ta niezwykła przygoda? Przekonamy się za kilka miesięcy. Na razie nie wiadomo, czy "My Little Pony / Transformers" trafi do Polski.

