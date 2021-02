"My Policeman": Gwiazda "The Crown" i Harry Styles w filmie o zakazanej gejowskiej miłości

Emma Corrin i Harry Styles w ekranizacji "My Policeman"

Emma Corrin, której olśniewający debiut mogliśmy podziwiać w serialu "The Crown", będzie musiała jeszcze poczekać na wielką miłość na ekranie. Najpierw jako Diana Spencer musiała zmierzyć się z faktem, że jej mąż kocha inną, teraz jako Marion z powieści "My Policeman" będzie musiała zmierzyć się z faktem, że jej mąż kocha innego. Mężczyznę imieniem Tom uwikłanego w tragiczny trójkąt miłosny z Marion i Patrickiem zagra ulubieniec tłumów - Harry Styles.

"My Policeman": Opowieść o zakazanej gejowskiej miłości

"My Policeman" to romantyczna powieść napisana w 2012 roku przez Bethan Roberts. Jej akcja rozgrywa się w 1957 roku w Brighton, kiedy homoseksualizm był w Anglii zakazany (tak, dobrze czytacie, do 1967 roku w Anglii i Walii homoseksualne kontakty były nielegalne, w Szkocji było tak do 1980 roku, a w Irlandii Północnej aż do 1982 roku).

Tom jest policjantem i homoseksualistą. Jednocześnie zakochują się w nim lokalna nauczycielka Marion (bez wzajemności) i kustosz muzeum Patrick (z wzajemnością). W związku z tym, że miłość Toma i Patricka nie ma szans na szczęśliwe zakończenie, policjant żeni się z Marion. Kiedy kobieta odkrywa, że romans mężczyzn mimo zawartego małżeństwa trwa, donosi na kochanka męża, który zostaje aresztowany za swoją orientację seksualną.

Reżyserem filmu jest zdobywca Tony Michael Grandage. Za scenariusz odpowie scenarzysta "Filadelfii" - nominowany do Oscara i Złotego Globu Ron Nyswaner. Film wyprodukują Greg Berlanti, Robbie Rogers, Sarah Schechter, Cora Palfrey i Phillip Herd z firm Berlanti-Schechter Films, Independent Film Company i MGC na zlecenie Amazon Studios. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.