Na TikToku powstaje internetowa wersja bajki Pixara. Podoba się nawet Disneyowi

Rok 2020 nie należy do najlepszych okresów dla branży rozrywkowej. Ale żyjemy w czasach, kiedy tradycyjne formy przekazu powoli zostają zastępowane ich nowocześniejszymi odpowiednikami. Gdzie Hollywood zaniemogło, pojawił się internet i rzesza kreatywnych osób, która postanowiła współdziałać, by stworzyć coś fantastycznego. Na przykład internetowy musical na podstawie filmu studia Pixar pod tytułem "Ratatuj".

"Ratatuj" - musical tworzony na TikToku

"Ratatuj" nie jest może produkcją, która cieszy się największą popularnością wśród fanów Pixara, bo stoi w cieniu "Toy Story", "Gdzie jest Nemo" czy "Odlotu", ale film otrzymał Oscara za najlepszy tytuł animowany 2007 roku, więc pewne uznanie ma. Być może zostanie bardziej doceniony, kiedy powstanie przygotowywana przez użytkowników TikToka musicalowa wersja.

W sieci można natknąć się na wiele nagrań, na których utalentowani internauci dokładają swoją cegiełkę w budowaniu tego nietypowego przedsięwzięcia. Swoje zdolności prezentują nie tylko osoby umiejące komponować muzykę i śpiewać, ale również projektanci kostiumów, scenografii, lalkarze, choreografowie, tancerze i inni kreatywni użytkownicy TikToka. Zresztą przekonajcie się sami.

Pomysł na internetowy musical przyciągnął już uwagę Pattona Oswalda - aktora, który w oryginalne użyczył głosu szczurowi Remy'emu - głównemu bohaterowi "Ratatuj".

Chociaż działanie nie jest w żaden sposób wspierane przez Disneya, na oficjalnym TikToku Disney Parks, pojawiło się zgłoszenie dwóch pracowników atrakcji Remy’s Ratatouille Adventure z Epcot Park znajdującym się w Disney World w Orlando, którzy również chcą wziąć w castingu do musicalu.

To dość niespodziewana reakcja firmy, którą można by podejrzewać o zignorowanie internetowej akcji, abo w najgorszym wypadku nakaz zaprzestania tworzenia adaptacji tytułu, do którego internauci nie mają praw. Kto wie, może za jakiś czas Disney zgłosi się do tiktokerów, by stworzyli aktorski musical "Ratatuj" w pełni legalnej formie?

"Co w duszy gra" - kiedy premiera filmu Pixar?

Najnowsza produkcja studia Pixar zatytułowana "Co w duszy gra" została zaplanowana na 19 czerwca 2020 roku. Pandemiakoronawirusa sprawiła jednak, że przeniesiono ją na 20 listopada. Finalnie nowy film zadebiutuje 25 grudnia 2020 roku. Tego samego dnia będzie go można obejrzeć w polskich kinach. Reżyserem animacji jest Pete Docter. W oryginalnej wersji językowej wystąpili Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs i Angela Bassett.