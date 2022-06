"Na noże 2" - znamy tytuł nowej produkcji Netflixa. Wiemy też, kiedy zadebiutuje

Na noże 2 - znamy tytuł i przybliżoną datę premiery produkcji

Rian Johnson nareszcie podzielił się pierwszą zapowiedzią kolejnej odsłony serii "Na noże" z Danielem Craigiem w roli detektywa Benoita Blanca. Z niej dowiedzieliśmy się m.in. że nowy będzie nosił tytuł "Glass Onion", co w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza "Szklaną cebulę".

Kryminał inspirowany twórczością m.in. Agathy Christie ma natomiast zadebiutować na Netflix już w okresie świątecznym 2022 roku, czyli w okolicach końcówki listopada-połowy grudnia. Zobaczcie zapowiedź produkcji "Glass Onion" poniżej:

Rian Johnson przy okazji opowiedział co nieco na temat tworzenia filmu i tego, co zainspirowało go do pisania serii "Na noże". Reżyser wspomniał Christie i jej twórczość:

Coś, co kocham w twórczości Agathy Christie, to fakt, że nigdy nie powtarzała się kreatywnie. Myślę, że jest pewna nieprawdziwa zasada, że ona pracowała według formuły, ale fani wiedzą, że to nieprawda. Tu nie chodziło tylko o miejsce akcji, czy sposoby zabójstwa. Ona ciągle rozwijała ten gatunek konceptualnie. Pod płaszczykiem kryminału, Christie tworzyła thrillery szpiegowskie, wczesne slashery, polowanie na seryjnych zabójców, psychologiczne portrety postaci, glamowe opowieści podróżnicze, gotyckie romansidła...

Następnie dodał, że właśnie to chciał przekazać w kolejnych filmach z serii "Na noże":

Kiedy tworzyłem "Na noże", to ekscytowało mnie zrobienie kolejnych kryminałów z Danielem w roli Benoita Blanca. Chciałem, żeby każdy film był oddzielną opowieścią, innymi ambicjami, innymi motywacjami i innym... tytułem.

W nadchodzącej drugiej odsłonie obsada będzie równie porządna, co w pierwowzorze. W produkcji pojawią się m.in. Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick i Ethan Hawke. Zdjęcia realizowano natomiast m.in. w Grecji. Projekt zadebiutuje jeszcze w 2022 roku.