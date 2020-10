Na słynnym placu stanął pomnik Harry'ego Pottera. Mugole uczcili czarodzieja

Leicester Square, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w Londynie i już od kilkuset lat jest uznawany za jedno z najważniejszych kulturowo miejsc w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj odbywają się tam oficjalne premiery filmowe (m.in. filmy o Bondzie, czy "Liga Sprawiedliwości"), a także Londyński Festiwal Filmowy. Ze względu na konotacje ze srebrnym ekranem, zarządcy terenu postanowili go udekorować posągami.

Oto posąg Harry'ego Pottera

Od lutego 2020 roku na placu pokazywana jest wystawa Scenes in the Square. W trakcie kolejnych miesięcy, miasto pokazywało coraz to nowe posągi z brązu, które przedstawiały ikoniczne postaci ze świata filmu i popkultury. Dzięki temu Leicester Square jest teraz miejscem zamieszkania królika Bugsa, Mary Poppins, Paddingtona, a także Batmana (ten patroluje ulice z góry). Teraz, do tej wesołej gromadki dołączył sam Harry Potter.

Posąg nastoletniego czarodzieja został odsłonięty pod koniec września i przedstawia Pottera lecącego na miotle. Kadr pochodzi z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", w którym drużyna Gryffindoru grała mecz Quidditcha przeciwko Ślizgonom.

Jak pewnie wiecie, Potter był szukającym, który dał swojej drużynie zwycięstwo, łapiąc złoty znicz. Poniżej możecie zobaczyć kilka zdjęć posągu:

Jak podczas oficjalnego odsłonięcia posągu powiedział prezenter radiowy Alex Zane: