Nadchodzi nowy Predator. Zobaczcie świetny nowy zwiastun filmu "Prey" [WIDEO]

Prey - zobaczcie zwiastun nowego filmu o Predatorze

Wygląda na to, że po bombastycznym, słabo przyjętym i mało zarabiającym filmie "The Predator" Shane'a Blacka z 2018 roku, 20th Century Fox/Disney poszedł po rozum do głowy i postanowił zrealizować film nieco bardziej kameralny, przypominający klimatem pełny napięcia oryginał z lat 80. To zaowocowało produkcją "Prey", która będzie zgoła inna od poprzednich w serii.

Akcja filmu "Prey" została osadzona w 1719 roku. Jak czytamy w opisie fabuły produkcji, Predator jak zwykle przybędzie na ziemię na polowanie, a główną bohaterką będzie Naru, członkini plemienia Komanczów. Młoda kobieta chce udowodnić swoim bliskim, że jest równie sprawną łowczyni, co jej męscy rówieśnicy. Nie spodziewa się jednak, jak trudne będzie jej wyzwanie.

Na jej terenie pojawia się bowiem kosmiczny zabójca, który "żyje po to, by polować". Tak rozpoczyna się morderczy konkurs na bardziej sprawnego łowcę, w którym stawką jest przetrwanie całego plemienia. Zwiastun zapowiada nam trzymającą w napięciu, brutalną i mocną rozrywkę. Zobaczcie materiał z "Prey":

Reżyserem filmu "Prey" jest Dan Trachtenberg, dla którego to będzie pierwszy film od czasu "10 Cloverfield Lane" z 2016 roku. W międzyczasie wyreżyserował kilka odcinków pilotażowych popularnych seriali (wśród nich jest m.in. "The Boys").

Twórcy poinformowali, że aby jak najlepiej oddać klimat tamtych czasów, w filmie zatrudniono aktorów i aktorki wyłącznie rdzennego pochodzenia. Główną rolę zagra Amber Midthunder, w pozostałych rolach wystąpią zaś Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush oraz Julian Black Antelope.

Film zadebiutuje już 5 sierpnia 2022 roku na platformie Hulu. Disney ma zaprezentować film w ramach usługi Disney+ Star poza terytorium USA, co pewnie dotyczy również i naszego kraju (w końcu platforma Disney+ zadebiutuje u nas już 14 czerwca 2022 roku).