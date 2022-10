"Naga broń" doczeka się kolejnej odsłony. Kto zastąpi Lesliego Nielsena w głównej roli?

Naga broń - powstaje nowa część serii. Kto w głównej roli?

Jedna z klasycznych hollywoodzkich komedii doczeka się nowej kinowej odsłony. Jak podaje Deadline, Paramount Pictures postanowiło zrealizować produkcję "Naga broń", w której główną rolę zagra... Liam Neeson - ten ma jednak jeszcze negocjować warunki umowy, więc jego udział nie jest jeszcze pewny na 100%.

Pewne jest natomiast to, że reżyserem został Akiva Schaffer, twórca niedawnej "Brygady RR" oraz jeden z członków popularnej grupy muzycznej Love Island.

Dan Gregor i Doug Mand, którzy pracowali z Schafferem nad wspomnianą "Brygadą", zostali scenarzystami nowej odsłony "Nagiej broni", natomiast Seth MacFarlane oraz Erica Huggins wyprodukują nową komedię z Neesonem w roli głównej.

Szczegóły wątków fabularnych są na razie trzymane w tajemnicy, ale Deadline podaje, że Neeson może wcielić się w syna detektywa Franka Drebina, którego w oryginałach brawurowo grał Leslie Nielsen.

Oryginalna seria doczekała się trzech odsłon - oryginału z 1989 roku i kontynuacji z 1991 i 1994 roku. Wszystkie te filmy były komercyjnymi przebojami i przy okazji były renesansem dla kariery Lesliego Nielsena.

I chociaż Neeson nie jest raczej oczywistym kandydatem do tej roli, to aktor kilkukrotnie pokazywał już swoje komediowe umiejętności w filmach Setha MacFarlane'a. Twórca "Family Guya" podobno osobiście przekonał aktora do wzięcia udziału w tym projekcie.

Na razie data premiery nowej wersji "Nagiej broni" nie jest znana.