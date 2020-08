Nagrał, jak jedzie na rowerze przez płonący las. To wideo wgniata w fotel

Reżyser Ryan Gibb połączył siły ze słynnym kolarzem, by zaprezentować piorunujący film krótkometrażowy. W sieci właśnie zadebiutował właśnie obraz „From the Ash”, na którym oglądamy profesjonalnego rowerzystę górskiego Nico Vinka, gdy w brawurowym stylu premierze przez płonący wokół niego las.

Materiał właśnie pojawił się w portalu Vimeo i już zaskarbił sobie rzeszę wiernych fanów. Materiał został nakręcony w lesie Cimarron w stanie Nowy Meksyk. Ogromne połacie tego terenu – a dokładniej 36 740 akrów – zostało spalonych w 2018 roku w wyniku groźnego pożaru.

Wideo Gibba ma upamiętniać to wydarzenie. Ekipa filmowa udała się do zniszczonej części lasu i tam postanowiła podpalić go ponownie, aby w całkowicie kontrolowanym środowisku nakręcić swój materiał.

" „Wszystko było nakręcone w kontrolowanym środowisku na prywatnym terenie podczas zimy na terenie niedawno spalonym przez ogień. Ekipa była pod stałym nadzorem leśniczych i innych służb porządkowych. Nie było ani jednego żywego drzewa, które byśmy dotknęli…” – zdradził Gibb w materiałach promocyjnych filmu. "

„From The Ash” – zobacz niezwykły film

Materiał pojawił się niedawno w serwisie Vimeo. Wedle jego oficjalnego opisu, film stanowi wizualną metaforę specyficznej filozofii życiowej.

" „Pożary w życiu otwierają przed nami dwie drogi. Mogą spalić wszystko w płomieniach. Albo pozwolić nam wszystko odbudować z popiołów” – czytamy w oficjalnym opisie filmu. "

" „From the Ash” to wizualna metafora ludzkiej potrzeby pędzenia do przodu, nawet gdy wydaje się, że świat wokół nas zdaje się trzęść w posadach. Dla tych, którzy coś stracili, mówimy: nie poddawajcie się”. "

