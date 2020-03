Najciekawsze filmy przygodowe 2016

Kino przygodowe stanowi niezwykle pojemny gatunek filmowy. W dzisiejszych czasach, w których twórcy coraz chętniej bawią się z formułą filmową, trudno jest znaleźć już klasyczne obrazy przygodowe.

Dzieła filmowe coraz częściej umiejętnie wykorzystują elementy charakterystyczne dla różnego rodzaju historii, aby z ich pomocą stworzyć nową jakość. Wybraliśmy dla Was najlepsze filmy z elementami wielkiej przygody, które pojawiły się na ekranach kin w 2016 roku.

Najlepsze filmy przygodowe 2016 roku - TOP 13

1. „Dzikie Łowy” (2016), reż. Taika Waititi

Taika Waititi, reżyser świetnie przyjętych filmów „Thor: Ragnarok” i nominowanego do kilku Oscarów „Jojo Rabbit”, tym razem opowiada historię młodego chłopca z domu poprawczego, który trafia do nowej, kochającej rodziny.

Kiedy jednak w wyniku niefortunnego wypadku umiera jego nowa opiekunka, a jej mąż zostaje oskarżony o niegodziwe czyny, bohaterowie będą musieli uciekać przed policją. Rozpocznie się prześmieszna i pełna przygód wyprawa, która zmieni podejście niedobranych mężczyzn do siebie. Urokliwy, przezabawny film.

2. „Człowiek-Scyzoryk” (2016), reż. Dan Kwan, Daniel Scheinert

Daniel Radcliffe w jednej ze swoich najdziwniejszych ról. Brytyjski aktor, najlepiej znany z roli w serii o „Harrym Potterze” gra bowiem… zwłoki. Film duetu reżyserów, nagrodzonych za swoją pracę podczas festiwalu Sundance, to przekomiczna opowieść o młodym mężczyźnie, który ląduje na bezludnej wyspie.

Kiedy już stracił wszelką nadzieję, zauważa w morzu zwłoki. Szybko okaże się, że ciało martwego mężczyzny posiada niezwykłe umiejętności, które mogą pomóc bohaterowi przetrwać, a nawet odnaleźć drogę do domu. Prześmiewczy, momentami obrazoburczy film, który nie pozostawi widza obojętnym.

3. „Zaginione Miasto Z” (2016), reż. James Gray

Robert Pattinson, Charlie Hunman i Tom Holland w filmie, opowiadającym o eksploracji amazońskiej dżungli. Rozgrywana na przestrzeni wielu lat opowieść o poszukiwaniach zaginionej cywilizacji i słynnego miasta El Dorado. Produkcja przyciąga przede wszystkim pięknymi zdjęciami natury oraz ciekawą, wiarygodną motywacją swoich bohaterów.

4. „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” (2016), reż. David Yates

Opowieść osadzona w świecie „Harry’ego Pottera”. „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” wyszły spod pióra J.K Rowling, autorki słynnej sagi o nastoletnim czarodzieju, a za kamerą stanął David Yates, reżyser większości odsłon cyklu.

Nowa produkcja opowiada o losach Newta Scamandera, magizoologa który kolekcjonuje dziwne okazy magicznych zwierząt. Kiedy w wyniku niefortunnego wypadku, stwory rozbiegają się po całym Nowym Jorku, Newt musi znaleźć sposób, aby złapać je w odpowiednim czasie. W tle głównych wydarzeń zbierają się czarne chmury, które mogą doprowadzić do dramatycznych zmian w świecie czarodziejów.

5. „Doktor Strange” (2016), reż. Scott Derickson

Film, będący częścią Marvel Cinematic Universe, to opowieść o doktorze Stephenie Strange’u. Mężczyzna w wyniku wypadku samochodowego, traci zdrowie i manualne zdolności. Udaje się do Nepalu, gdzie ponoć urzęduje znana szamanka. Tam spotyka kobietę, która uczy go tajników sztuki magicznej. Rychło w czas, gdyż właśnie światu zagraża groźny kataklizm, który powstrzymać może jedynie Strange.

6. „Vaiana: Skarb Oceanu” (2016), reż. Ron Clements, John Musker

Animacja wytwórni Disneya, opowiadająca o losach młodej dziewczyny, żyjącej gdzieś na wyspach Polinezji. Gdy pewnego dnia jej rodzinnej wyspie zagraża kataklizm, Vaiana wyrusza na wyprawę, mająca na celu powstrzymanie wzburzonych wód oceanu przed zniszczeniem jej rodzinnego domu. Na swojej drodze spotyka rezolutnego półboga Mauiego, który pomoże jej dotrzeć do celu.

7. „Osobliwy dom pani Pelegrine” (2016), reż. Tim Burton

Adaptacja pierwszego tomu powieści fantasy autorstwa Ransoma Riggsa o młodym chłopaku, który odkrywa mroczną tajemnicę domostwa, należącej niegdyś do jego dziadka. Film w gwiazdorskiej obsadzie przygląda się przedziwnym wydarzeniom, które mają miejsce na posiadłości Peregrine i ich wpływowi na dotychczas zwyczajne życie głównego bohatera.

8. „Gdzie jest Dory?” (2016), reż. Andrew Stanton

Sequel słynnego filmu wytwórni Pixar „Gdzie jest Nemo”, w centrum stawiający najlepszą bohaterkę tamtego obrazu – zapominalską rybkę Dory. Nowa przygoda jest niejako kalką poprzedniego obrazu, jeśli chodzi o zalążek fabuły, ale potrafi też wywołać gromkie salwy śmiechu i porządnie wciągnąć do akcji. Bardzo zgrabna kontynuacja.

9. „Księga dżungli” (2016), reż. Jon Favreau

Jon Favreau, twórca dwóch części „Iron Mana”, stworzył aktorską wersję słynnej historii chłopca Mowgliego, wychowanego przez wilki. Opowieść po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 1984 roku, dzięki książce napsanej przez Rudyarda Kiplinga. Wersja aktorska bazuje jednak na animacji wytwórni Disneya z 1967 roku. Nowa wersja na tyle spodobała się widzom, że w 2019 roku Favreau mógł pokazać światu także swoją wersję „Króla lwa”.

10.„Tarzan: Legenda” (2016), reż. David Yates

Kontynuacja opowieści o słynnym chłopcu, wychowanym w dżungli przez małpy. W filmie „Tarzan: Legenda” oglądamy dorosłego już Tarzana, który porzucił tropikalny las na rzecz cywilizowanego życia w Londynie. Kiedy jednak decyduje się wyruszyć do Konga z wyprawą handlową, szybko przekona się, że prawa natury są dużo lepsze niż te wymyślone przez człowieka. Mężczyzna będzie musiał wybrać po której stronie stanie.

11. „Gold” (2016), reż. Stephen Gaghan

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o dwóch poszukiwaczach złota, którzy wyruszają do indonezyjskiej dżungli w poszukiwaniu charakterystycznego żółtego kruszca. Nie spodziewa się jednak, że odnalezienie połaci cennego kamienia może tak bardzo odmienić jego życie. Film przygląda się przemianom, jakie zajdą w bohaterach pod wpływem coraz większej żądzy pieniądza.

12. „Mój przyjaciel smok” (2016), reż. David Lowery

Nowa wersja filmu przygodowego wytwórni Disneya z 1977 roku. Produkcja w reżyserii Davida Lowery’ego, reżysera „A Ghost Story” i „Dżentlemana z rewolwerem” opowiada o małym chłopcu, który zaprzyjaźnia się z sympatycznym smokim, żyjącym w pobliskim lesie. Produkcja posiada pro-ekologiczny przekaz, a perypetie bohaterów pełne są pozytywnej energii i dobrego humoru.

13. "Łotr 1 – Gwiezdne wojny-historie" (2016), reż. Gareth Edwards

Najlepszy film z całej sagi „Gwiezdne wojny”, rozgrywający się między „Zemstą Sithów”, a „Nową Nadzieją”. Produkcja przygląda się misji Rebeliantów, którzy chcą wykraść tajne plany Gwiazdy Śmierci, aby znaleźć jej czuły punkt i zwyciężyć z siłami Imperium.

Film niezwykle umiejętnie operuje napięciem, potrafiąc wzbudzić w widzu ogromne emocje, nawet jeśli ten zna moment końcowy całej rozgrywki. Na dodatek produkcja posiada jednych z najbardziej charakternych bohaterów sagi, z którymi aż chce się spędzać czas, Nic dziwnego, że niektórzy z nich staną się bohaterami własnych seriali aktorskich, przygotowanych na potrzeby platformy Disney+.

